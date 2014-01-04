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۱۴ دی ۱۳۹۲، ۸:۵۲

حسین معماریان:

دو هزار و پانصد ورزشکار در اختتامیه مسابقات ژیمناستیک خراسان رضوی حضور خواهند داشت

دو هزار و پانصد ورزشکار در اختتامیه مسابقات ژیمناستیک خراسان رضوی حضور خواهند داشت

مشهد خبرگزاری مهر: دبیر هیئت ژیمناستیک خراسان رضوی گفت: مراسم اختتامیه مسابقات ژیمناستیک باشگاه های خراسان رضوی در بهمن ماه سال جاری با حضور دو هزار و 500 ورزشکار در مشهد برگزار خواهد شد.

حسین معماریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات باشگاه‌های ژیمناستیک مشهد با حضور تعداد زیادی از ژیمناست‌های فعال در باشگاه‌های مختلف مشهد و به صورت هفته‌ای برگزار می‌شود.

وی افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است تیم هایی از شهرستان های قوچان، فریمان، نیشابور و کاشمر هم به صورت هفته‌ای مسابقات ژیمناستیک را برگزار کرده و اختتامیه این مسابقات بهمن ماه سال جاری با حضور دو هزار و 500 ورزشکار و پیش کسوت ژیمناستیک در سالن مهران مشهد برگزار شود.

دبیر هیئت ژیمناستیک خراسان رضوی همچنین به برگزاری یک دوره کلاس مربیگری ایروبیک در مشهد اشاره و بیان کرد: ایروبیک یکی از شاخه های ژیمناستیک است و خراسان رضوی در این شاخه از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار است.

وی افزود: ایروبیک حدود سه سال است که در خراسان رضوی فعال شده و در کلاسی که زمان دقیق آن بزودی اطلاع رسانی خواهد شد قرار است دانشجویانی از دانشگاه فردوسی و دانشگاه آزاد مشهد نیز شرکت کنند.

 

کد مطلب 2207002

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