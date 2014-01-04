دو هزار و پانصد ورزشکار در اختتامیه مسابقات ژیمناستیک خراسان رضوی حضور خواهند داشت

حسین معماریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات باشگاه‌های ژیمناستیک مشهد با حضور تعداد زیادی از ژیمناست‌های فعال در باشگاه‌های مختلف مشهد و به صورت هفته‌ای برگزار می‌شود.

وی افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است تیم هایی از شهرستان های قوچان، فریمان، نیشابور و کاشمر هم به صورت هفته‌ای مسابقات ژیمناستیک را برگزار کرده و اختتامیه این مسابقات بهمن ماه سال جاری با حضور دو هزار و 500 ورزشکار و پیش کسوت ژیمناستیک در سالن مهران مشهد برگزار شود.

دبیر هیئت ژیمناستیک خراسان رضوی همچنین به برگزاری یک دوره کلاس مربیگری ایروبیک در مشهد اشاره و بیان کرد: ایروبیک یکی از شاخه های ژیمناستیک است و خراسان رضوی در این شاخه از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار است.

وی افزود: ایروبیک حدود سه سال است که در خراسان رضوی فعال شده و در کلاسی که زمان دقیق آن بزودی اطلاع رسانی خواهد شد قرار است دانشجویانی از دانشگاه فردوسی و دانشگاه آزاد مشهد نیز شرکت کنند.