رونمایی از طرح جدید مقابله با تحریم نفت

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با افزایش تحریمهای بینالمللی علیه صنعت نفت، بسیاری از پیمانکاران نفتی برای اجرا و یا تکمیل پروژههای نفت، گاز و پتروشیمی اقدام به واردات گسترده کالاهای چینی کردند.
در این بین با وجود مصوبات مختلف شرکت ملی نفت ایران مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهای بی کیفیت و فاقد استاندارد بالا از چین اما در طول سه سال گذشته تاکنون صنعت نفت ایران شاهد واردات گسترده کالا، اقلام یدکی و ماشین آلات مورد نیاز طرحها از چین بوده است.
به عنوان نمونه در این مدت چندین میلیارد دلار دکلهای حفاری خشکی و دریایی توسط پیمانکاران بخش بالادستی و شرکتهای حفاری دولتی و خصوصی از سازندگان چینی خریداری شده است.
با این وجود برای نخستین بار متخصصان صنعت نفت کشور به دانش فنی یکی از پیچیدهترین تجهیزات نفتی که انحصار آن در اختیار شرکت " جنرال " ایالات متحده آمریکا بوده، دست یافته که حتی هزینه تمام شده این کالا به مراتب ارزانتر از نمونه های اروپایی و آمریکایی آن است.
ولی محمد دهقانپور مدیر بازرگانی شرکت پایانههای نفتی ایران با بیان اینکه برای نخستین بار متخصصان ایرانی به دانش فنی طراحی و ساخت شیر چهارراهه 16 اینچ نفت خام صادراتی برروی سیستم میترینگ (اندازهگیری نفت خام) در پایانههای نفتی دست یافتهاند، گفت: این کالای پیچیده بر روی اسکله آذرپاد در پایانه نفتی خارگ به عنوان بزرگترین پایانه نفتی ایران در خلیج فارس با موفقیت نصب و راهاندازی شده است.
این مقام مسئول با اعلام اینکه این شیر چهارراهه 540 میلیون تومان از مشابه خارجی آن ارزان تر ساخته شده است، تصریح کرد: این کالای استراتژیک، تا پیش از این در انحصار شرکت جنرال آمریکا قرار داشت اما سازندگان ایرانی نیز توان تولید آن را با کیفیتی مناسب دارند.
وی با یادآوری اینکه پس از تشدید تحریمها در سال 88 و خودداری شرکتهای خارجی از ارائه قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت، ساخت این شیر چهار راهه به تولیدکنندگان داخلی واگذار شد، اظهار داشت: سال 90 قطعات اصلی این شیر همچون چرخ دنده ساخته شد که پس از تایید بازرسی فنی در پایانههای نفتی، سال گذشته ساخت کامل شیر16 اینچ چهار راهه به روش مهندسی معکوس طراحی و ساخته شد.
با افزایش تحریمها و امتناع شرکتهای اروپایی در تحویل یک کالای استراتژیک، برای نخستین بار در صنعت نفت سازندگان داخلی به دانش فنی این کالا که در شاهراه صادرات نفت ایران کاربرد دارد، دست یافتند تا علاوه بر خودکفایی، به انحصار چندین ساله غول آمریکاییها هم پایان دهند.
