شرایط نامناسب اقتصادی باعث رکود بیمه کشور/ نیاز به رشد شاخص های بیمه ای

سیدمحمدمهدی علوی در حاشیه سفر به اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط نامناسب اقتصادی کشور در 10 سال گذشته افزود: در این شرایط نه تنها در بحث بیمه بلکه در تمام بخش ها مشکلاتی داشتیم که البته بیمه بیشترین تاثیر نامطلوب را از آن داشت و با رکود مواجه شد.

وی تاثیر متقابل بیمه و اقتصاد را مورد توجه قرار داد و اضافه کرد: اگر صنعت بیمه از وضعیت مطلوبی برخوردار نباشد بروی شرایط اقتصادی تاثیر منفی می گذارد، همینطور اگر بخش های اقتصادی کشور بیمه درخواست نکنند شرایط بیمه نامناسب خواهد بود و اگر شرکت های بیمه نیز برای صنایع نتوانند بیمه نامه صادر کنند با مشکل مواجه خواهیم شد.

این فعال صنعت بیمه کشور با تاکید بر اینکه اینها باید مکمل هم باشند، ادامه داد: به هر حال این دوره 10 ساله دوره ای نبود که بتوانیم در مورد شکوفایی اقتصاد کشور و بالطبع توسعه بیمه صحبت کنیم.

صنعت بیمه در انتظار بهبود شرایط اقتصادی

وی به تغییر دولت و رویکرد دولت جدید بویژه در زمینه اقتصادی اشاره کرد و متذکر شد: امیدواریم در شرایط جدید و روی کارآمدن دولت جدید و اجرایی شدن برنامه های مد نظر و بهبود شرایط اقتصادی، همه بخش ها به خصوص صنعت بیمه کشور شکوفا و روند توسعه خود را به مانند سابق تداوم بخشد.

علوی در بیان جایگاه صنعت بیمه کشور در دنیا و منطقه عنوان کرد: ارزیابی موفقیت صنعت بیمه ایران بستگی به این دارد که با چه کشوری مقایسه شود، اگر در مقایسه با کشورهای دنیا و حتی منطقه باشد؛ توسعه ای نداشتیم، اگر بخواهیم ارتقاء ضریب بیمه ای را براساس ریال در نظر بگیریم باید بگوییم بله موفق بوده البته باید تاکید کرد که اگر ریال را به ارزهای دیگر تبدیل کنیم تغییری نکرده است.

جایگاهی در دنیا و منطقه نداریم

وی با بیان اینکه بخش عمده ای از بیمه نامه های صادره در کشور بیمه اتومبیل است و در سایر رشته های بیمه مثل باربری، مهندسی، آتش سوزی و... جایگاهی در دنیا و منطقه نداریم، افزود: البته تغییر این شرایط امیدوار کننده است اما باید برای بهبود شرایط تلاش های گسترده ای صورت گیرد.

مشاور عالی شرکت بیمه کارآفرین با اشاره به جایگاه برتر صنعت بیمه کشور در گذشته تصریح کرد: با وجود اینکه جایگاه امروز ما در این زمینه مناسب نیست، اما در گذشته در بحث بیمه ای جایگاه بالاتری داشتیم، در این خصوص نمی شود یک مسئله را پر رنگ کرد و علت این عقب ماندگی خطاب کرد، مباحث مختلفی را می شود در این زمینه مورد بررسی و بحث قرار داد.

وی عنوان کرد: اصولا تا زمانی که کل اقتصاد حرکت درستی را نداشته باشد، بیمه هم متاثر از آن نمی تواند حرکت درستی داشته باشد چون اینها به هم زنجیر هستند، مشکلات اقتصادی از جمله کندی روند تولید، تعطیلی برخی واحدهای اقتصادی و صنایع، بحث صادرات، و... همه اینها روی بیمه تاثیر دارد، اگر وضعیت این بخش ها و معیشت مردم بهتر شود بی شک بیمه هم رشد خواهد یافت.

علوی ادامه داد: در این شرایط با بهبود وضعیت بیمه کشور و ارائه پوشش های مناسب بیمه ای، قسمت ها اقتصادی هم نیازهای خود را از طریق بیمه برطرف کرده و شرایط مطلوب تری برای کار خواهند داشت.

تلاش ها برای توسعه بیمه کافی نیست

وی در عین حال با تاکید بر اینکه تلاش های صورت گرفته نیز در طی سال های اخیر برای توسعه بیمه کافی نبوده است، گفت: بخش خصوصی در این زمینه تلاش هایی را صورت داده که امروز پس از 10 سال آثار و نمود آن دیده می شود، ولی این کافی نیست.

علوی بیمه کارآفرین را جزو شرکت های خصوصی موفق پس از خصوصی سازی بیمه ها عنوان کرد و اضافه کرد: از نظر جایگاه و رنکینگ بیمه ای این شرکت جزو شرکت های متوسط و پنج شرکت اول کشور است، اما از نظر بیمه درمان و عمر و سرمایه گذاری به عنوان شاخص های توسعه در بین شرکت های خصوصی رتبه اول را دارد.

وی بیمه عمر و سرمایه گذاری را از مهمترین بیمه نامه های عرضه شده در دنیا برشمرد و این شاخص را در تبیین موفقیت صنعت بیمه دنیا تاثیرگذار دانست و افزود: امروزه بیمه عمر و سرمایه گذاری که هدف تامین آینده صادر می شود، در دنیا به عنوان شاخص توسعه و رفاه عمومی محسوب می شود، چنانچه در کشورهای مترقی شهروند بدون بیمه نامه عمر متصور نمی شود.

شهروند بدون بیمه نامه عمر در غرب متصور نمی شود

کارشناس صنعت بیمه با بیان اینکه جامعه اینگونه کشورها بر سه پایه که دو پایه آن را بیمه تشکیل می دهد، استوار شده بیان داشت: بیمه عمر و سرمایه گذاری به عنوان بیمه اختیاری یک نیاز است، بویژه برای جامعه ما؛ چراکه این بیمه می تواند شرایط افراد جامعه را در کهنسالی و میانسالی پوشش دهد.

وی تصریح کرد: بیمه درمان نیز بر همین اصل از ضروریات زندگی امروزی است و اگر کسی بیمه درمان نداشته باشد قادر به تامین هزینه های سرسام آور پزشکی که هم اکنون ارقام سنگینی را شامل می شود، نخواهد بود.

هزینه های درمانی با درآمد قشر متوسط سازگاری ندارد

علوی با بیان اینکه در حال حاضر هزینه های درمانی با درآمد عمومی مردم بویژه قشر متوسط هیچ سازگاری ندارد، تاکید کرد: تنها عاملی که در این بین می تواند به خانواده ها کمک کند، همین بیمه نامه های درمانی و عمر و سرمایه گذاری است.

وی ادامه داد: در زمینه بازنشستگی نیز باید تاکید کرد که میزان دریافتی یک فرد بازنشسته اگر با هزینه های جاری زندگی مقایسه شود، چیزی نیست و البته از فقر هم پایین ترهست، ولی بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری می تواند کمک کند که مردم در زمیان بازنشستگی زندگی مناسب تری داشته باشند، البته این هم برمی گردد به اینکه امروز افرادی که بیمه می شوند باید قادر به پرداخت حق بیمه خود باشند.

مشاور عالی شرکت بیمه کارآفرین با اشاره به طرح های شرکت بیمه کارآفرین برای بیمه نامه های مستمری گفت: با عرضه این بیمه نامه در آینده ای نزدیک می تواند پوشش خوبی برای افراد نیازمند جامعه باشد.

وی با بیان اینکه بیمه نامه های مستمری بیمه نامه هایی هستند که افراد به صورت اختیاری تهیه و در زمان بازنشستکی از آن استفاده می کنند، یادآور شد: این بیمه نامه مکملی است برای افرادی که بیمه های تامین اجتماعی دارند، مثل اینکه بیمه نامه های درمان را سازمان خدمات درمان ارائه می کند و مردم برای آن بیمه نامه های مکمل می گیرند.

علوی اعتقاد دارد که در صورت توسعه این نوع بیمه نامه اقشار جامعه می توانند در آینده از شرایط مناسب تری برخوردار بوده و در شرایط مناسب تری قرار گیرند.