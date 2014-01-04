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۱۴ دی ۱۳۹۲، ۸:۳۷

چهار خادم فرهنگی و قرآنی خلخال معرفی شدند

چهار خادم فرهنگی و قرآنی خلخال معرفی شدند

خلخال – خبرگزاری مهر: طی همایشی به مناسبت هفته وقف چهار خادم فرهنگی و قرآنی در شهرستان خلخال معرفی و تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که شامگاه جمعه در امام زاده سید احمد، سید صفی الدین و ام کلثوم (ع) محله قاضیلر خلخال برگزار شد، از فعالان مراکز فرهنگی و قرآنی بقاع متبرکه خلخال نیز تجلیل به عمل آمد.

رییس اداره اوقاف خلخال در این آئین گفت: این خادمان مراکز فرهنگی و قرآنی بقاع متبرکه شاخص خلخال به دلیل نقش تاثیرگذار در برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی سال جاری در این اماکن مورد تجلیل قرار می گیرند.

احمد علی نسب برگزاری محافل و مجالس قرآنی، جشن ها و برنامه های مناسبتی ملی و مذهبی و فعالیت های ویژه سازمانی را از جمله عملکرد این خادمان برشمرد و تاکید کرد براین اساس و به منظور قدردانی از تلاش های بی دریغ و با نیت رضای خدا از این خادمان تجلیل می شود.

وی با اشاره به نقش این برنامه ها در احیاء و توسعه فرهنگ دینی و معنوی در جامعه، بر تداوم فعالیت های فرهنگی و قرآنی تاکید کرد و افزود: در این راستا مراسم ویژه ای برای تعمیق و نشر فرهنگ وقف در میان نوجوانان در مدرسه قدسیه این شهرستان برگزار شد و طی مسابقه ای با عنوان بهترین جمله درباره وقف، به نفرات برتر جوایزی تعلق گرفت.

علی نسب همچنین با اشاره به برگزاری برنامه های سوگواری روزهای آخر صفر ادامه داد: همزمان با ایام رحلت پیامبر اعظم (ص) و امام حسن مجتبی و امام رضا (ع) مراسم سوگواری در امامزادگان شاخص خلخال برگزار شد.

به گفته وی این برنامه ها در قالب سخنرانی، تعزیه و نوحه خوانی در امام زاده سید ابراهیم (ع) خمس خلخال و مسجد جامع هشتجین ه به نام بقعه متبرکه امام زاده سید احمد معراجی (ع) برگزار شد که با استقبال مردم منطقه همراه بود.

کد مطلب 2207013

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