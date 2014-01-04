مال الاجاره 30 درصد موقوفات همدان دریافت می شود/منقضی شدن 70 درصد اسناد اجاره موقوفات

حجت الاسلام حسین قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر به شرایط ایجاد وقف اشاره کرد و با بیان اینکه برای محقق شدن وقف باید صیغه آن به طور صحیح اجرا شود، اظهار داشت: اصل مال، شی یا وسیله به عنوان موقوفه باید موجود باشد.

وی با بیان اینکه متولی موقوفه باید مشخص باشد، بیان کرد: متولی موقوفه می تواند شخص حقیقی و یا شخص حقوقی باشد.

معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه در وقف باید مشخص شود که عواید موقوفه در چه راهی هزینه شود، افزود: متولی موظف است تا زمانی که موقوفه پابرجا و نیت قابل اجراست آن را انجام دهد.

حجت الاسلام قبادی ادامه داد: یکی دیگر از شرایط محقق شدن وقف این است که واقف موقوفه را به متولی تحویل دهد حال این متولی می تواند خود واقف و یا شخص حقیقی و یا حقوقی باشد.

وی با بیان اینکه وقف خاص نیز قابل تغییر و فروش نیست، عنوان کرد: اگر محرز شود که موقوفه غصبی است و یا در مالکیت واقف نبوده آن وقف باطل می شود.

معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه اوقاف بر موقوفات غیر متصرفی فقط نظارت دارد، بیان کرد: در رابطه با موقوفات متصرفی اسنادی باید تنظیم شود و متصرفین موقوفات باید به اداره اوقاف مراجعه کنند و براساس نظر کارشناس اجاره آنها تعیین شود.

در استان همدان 37 هزار رقبه وجود دارد

حجت الاسلام حسین قبادی با بیان اینکه در استان همدان 37 هزار رقبه وجود دارد، ابراز داشت: باید 37 هزار سند اجاره نیز به صورت بروز وجود داشته باشد اما متاسفانه اینگونه نیست.

وی با بیان اینکه متصرفین از مراجعه به اوقاف برای تنظیم سند اجاره امتناع می کنند، اظهار داشت: برخی از موقوفات سند اجاره دارند اما انقضاء آن تمام شده و فرد متصرف برای تجدید آن به اداره اوقاف مراجعه نکرده است.

معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه برای 10 تا 15 درصد موقوفات یعنی حدود پنج هزار موقوفه تاکنون هیچ سند اجاره ای تنظیم نشده است، عنوان کرد: 70 درصد اسناد اجاره ای نیز منقضی شده و مال الاجاره دریافتی از 30 درصد موقوفات انجام می شود.

حجت الاسلام حسین قبادی با بیان اینکه وقف می تواند موجب توسعه استان شود، بیان کرد: درمان و آموزش بیشترین نیت وقف در استان همدان است.

وی با بیان اینکه از آغاز هفته وقف تا دهه فجر بین متصرفینی که برای تنظیم سند اجاره مراجعه کنند قرعه کشی 10 سفر کربلا و 10 سفر مشهد مقدس انجام خواهد شد، عنوان کرد: بیش از هزار و 170 فتوا و استفتاء در باب وقف از امام راحل و رهبر معظم انقلاب وجود دارد.