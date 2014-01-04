هادی گائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به اینکه کم کم به زمان برگزاری امتحانات پایان ترم تحصیلی دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی نزدیک می شویم، با تصمیم فدراسیون فوتبال رقابت های لیگ برتر نونهالان، نوجوانان و جوانان تا پایان دی برگزار نمی شود.

وی اضافه کرد: با برنامه ریزی کمیته مسابقات پایه فوتبال باشگاه های کشور در فدراسیون فوتبال به خاطر امتحانات پایان ترم، همه مسابقات لیگ برتر رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان تا پایان دی ماه تعطیل شد و به همین دلیل بازیکنان صبا نیز این روزها تمرین نمی کنند.

قائم مقام تیم های پایه باشگاه صبای قم ابراز داشت: به جز رقابت های لیگ برتر رده سنی امید، رقابتهای لیگ برتر رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان به دلیل امتحانات پایان ترم تا پایان دی ماه لغو می شود و به زمان دیگری موکول خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه امسال 32 تیم در مرحله گروهی رقابت های لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور حضور دارند، بیان کرد: تیم فوتبال نوجوانان صبای قم نیز یکی از تیم های حاضر در گروه سوم مرحله مقدماتی است که البته تا پایان هفته یازدهم این بازی ها عملکرد خوبی نداشته است.

گائینی با بیان اینکه تیم نوجوانان صبا در هفت مسابقه از 11 مسابقه قبل خود در مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور به حریفان باخته، عنوان داشت: متاسفانه این تیم هم اکنون در انتهای جدول رده بندی گروه خود جای گرفته و وضعیت خوبی ندارد.

وی به تشریح سرنوشت تیم های حاضر در مرحله گروهی نیز پرداخت و افزود: به غیر از دو تیمی که از هر گروه راهی مرحله بعدی مسابقات فصل جاری لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور می شوند، تیم های آخر هر گروه نیز به رقابت های لیگ دسته اول فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور سقوط می کنند و به همین خاطر صبا به عنوان آخرین تیم گروه سوم برای فرار از نیافتادن تلاش می کند.

قائم مقام تیم های پایه باشگاه صبای قم اذعان کرد: در 11 هفته سپری شده از فصل جاری مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور تیم فوتبال نوجوانان صبای قم موفق به کسب یک پیروزی، سه تساوی و هفت باخت شده است و هم اکنون تیم شش امتیازی انتهای جدول رده بندی گروه نخست لیگ برتر محسوب می شود.

وی افزود: بعد از اینکه هفتمین باخت تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در مسابقات این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور برابر تیم دانش فریدونکنار رقم خورد این تیم که ضعیف ترین تیم صبا در پنج سال اخیر لیگ برتر نوجوانان بوده تنها سه بازی دیگر در پیش دارد و می تواند آخرین شانس های خود را برای فرار از خطر سقوط به دسته پائین تر امتحان کند.

گائینی در پایان اظهار داشت: دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان قهرمانی باشگاه‌های کشور هفته اول بهمن ماه ادامه خواهد یافت و طبق برنامه سازمان لیگ آزادگان، تیم نوجواان صبا برای برگزاری دوازدهمین مسابقه خود در میهمانی تیم فوتبال نوجوانان متین بابل به میدان خواهد رفت.