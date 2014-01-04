تعطیلی درمانگاه موقوفه بهاءالملک همدان/اختلاف سه دستگاه مانع اجرای نیت واقف

به گزارش خبرنگار مهر، وقف در زمینه درمان بیماران بی بضاعت از جمله اقدامات شایسته خیرین است که باید برای محقق شدن آن از هیچ تلاشی دریغ نکرد.

این درحالیست که در همدان درمانگاه بهاءالملک که از بزرگترین موقوفه های درمانی این استان به شمار می رود روزهای تعطیلی خود را سپری می کند چراکه اختلاف بر سر فعالیت آن سه دستگاه اجرایی استان همدان را درگیر کرده است.

به گفته سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان این موقوفه درمانی اواخر سال 91 بدون اطلاع قبلی توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان پلمب شده است.

حجت الاسلام سید حسن رضوی در این زمینه در گفتگو با مهر با بیان اینکه موقوفه بهاءالملک با 14 روستا از یک تا شش دانگ و 56 باب مغازه در سرچشمه تهران، در شهرستان همدان با نیت احداث درمانگاه در اعتمادیه همدان و ارائه خدمات پزشکی و داروی رایگان برای 33 روستای این شهرستان وقف شده است، گفت: ساختمان این درمانگاه بیش از 50 سال قدمت دارد و اداره میراث فرهنگی در سال 85 آن را به عنوان میراث تاریخی ثبت کرده و ما را در اجرای نیت واقف با مشکل مواجه کرده است.

میراث فرهنگی از احداث این درمانگاه به دلیل میراثی بودن بنا ممانعت کرده است

وی با بیان اینکه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بدون هیچ گونه اطلاع قبلی این درمانگاه موقوفی را پلمب و پرونده را نیز در مراجع قضایی طرح کرده‌اند، گفت: مسئولان استانی باید دستوری ارائه و به مسئولان معاونت درمان متذکر شوند اگر چه میراث فرهنگی نیز از فعالیت این درمانگاه به دلیل میراثی بودن بنا ممانعت کرده است.

رضوی با بیان اینکه این موقوفه 2 هزار متر زمین دارد و می‌توان در قسمتی از آن درمانگاهی تخصصی با تمام امکانات و ارائه خدمات رایگان به افرادی که واقف مشخص کرده احداث کرد، ابراز داشت: بر این اساس نیز می‌توان به کسانی که به این درمانگاه مراجعه می‌کنند تخفیف ویژه ارائه داد.

علوم پزشکی همدان نیز در این زمینه عنوان کرده که احداث درمانگاه و فضای درمانی نیازمند رعایت برخی استانداردها در فضای فیزیکی ساختمان است اما با توجه به قدمت موقوفه بهاءالملک همدان این ساختمان نیازمند بازسازی و رعایت استانداردهای ساخت یک درمانگاه است.

اوقاف نیز اعلام آمادگی کرده که در راستای اجرای نیت واقف این بنا، ساختمان موقوفه را تجهیز و بازسازی کند تا امر درمانی و ارائه خدمات پزشکی به جامعه هدف بر زمین نماند اما در این زمینه میراث فرهنگی همدان به دلیل قدمت و ارزش تاریخی این بنا دارد، مانع اجرای هرگونه ساخت و ساز در آن شده است.

در درمانگاه بهاء الملك اعتماديه سنت وقف تعطيل شده است

در این زمینه مديركل اوقاف و امور خيريه استان همدان در گفتگو با مهر به اختلاف مجموعه اوقاف و ميراث فرهنگي در مورد درمانگاه موقوفه بهاء الملك اعتماديه اشاره كرد و گفت: نيت واقف در اين درمانگاه تعطيل شده که در اين راستا بايد به نتيجه مطلوب دست يابيم.

حجت الاسلام حاجی رضا زین العابدینی گفت: نیت واقف بر این بوده که در این بنا درمانگاهی ایجاد شود و بیش از 30 روستای شهرستان رزن و افرادی که نیازمند هستند برای امر درمانی به این مکان مراجعه کنند و افرادی که روی زمین های واقف کار می کردند نیز به این درمانگاه مراجعه و به صورت رایگان مداوا شوند.

وی افزود: یکی از موارد نیت واقف این موقوفه آن است که بهترین پزشکان در این درمانگاه ارائه خدمت کنند و هزینه دارویی و درمانی آنها نیز به صورت کامل پرداخت و برای مراجعه کنندگان به صورت رایگان باشد که این امر نیز در سال گذشته انجام می شد.

ساختمان میراثی است و اجازه دخل و تصرف در آن داده نمی شود

حجت الاسلام زین العابدینی گفت: بر این مبنا ما گفتیم حاضر به تجهیز و ایمن سازی بنای این موقوفه هستیم و اعلام آمادگی کردیم که بر اساس نظر کارشناسان علوم پزشکی تعمیراتی انجام دهیم اما میراث فرهنگی بیان کرد که چون این ساختمان میزاثی است اجازه دخل و تصرف در آن داده نمی شود مگر بر اساس نظر کارشناسان میراث فرهنگی.

وی ادامه داد: این موارد، اختلافی بین سه دستگاه پیش آورده و سبب تعطیلی درمانگاه و توقف در اجرای نیت واقف آن شده است.

مديركل اوقاف و امور خيريه استان همدان عنوان داشت: اخیرا دو جلسه با مسئولان بهداشتی برای حل و فصل این مسئله داشته ایم و جلسه دیگری نیز خواهیم داشت تا بتوانیم این قضیه را به نوعی حل و فصل کنیم.

زین العابدینی گفت: تعطیلی این درمانگاه سبب بر زمین ماندن نیت واقف و عدم رسیدگی به بحث درمانی روستاییان روستاهای رزن می شود که بر این اساس امیدواریم جلسات به ثمر بنشیند.

مديركل اوقاف و امور خيريه استان همدان تاکید کرد: اگر این بستر فراهم نشود در راستای اجرای نیت واقف باید به گونه دیگری عمل کنیم اما امیدواریم این درمانگاه دوباره راه اندازی و خدمات آن به مردم ارائه شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان نیز در این زمینه در گفتگو با مهر اظهار داشت: امر ایمن سازی یک بنای تاریخی اگر با نظارت میراث فرهنگی صورت گیرد، هیچ مشکلی ندارد.

اوقاف همدان طرح پیشنهادی بازسازی موقوفه بهاءالملک را به میراث فرهنگی ارائه دهد

علیرضا ایزدی با بیان اینکه تا کنون طرح بازسازی و ایمن سازی این بنا توسط اوقاف به میراث فرهنگی ارائه نشده است، گفت: اگر اوقاف طرح را ارائه و طرح کارشناسی شود و مورد تایید باشد، اجرای آن بدون مانع است.

وی تاکید کرد: در راستای عمل به نیت واقفان خیراندیش نیز ما همگام با اوقاف هستیم اما در راستای حفظ و حراست از میراث فرهنگی و بناهای تاریخی همدان نیز میراث فرهنگی تعهد دارد و اگر طرح با ارائه فاکتورهای استاندارد و مورد تایید کارشناسان میراث فرهنگی باشد بازسازی بناها مانعی ندارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان تاکید کرد: میراث فرهنگی آمادگی کامل برای برگزاری نشست مشترک با اوقاف در راستای رفع مشکل درمانگاه اعتمادیه همدان را دارد.

ایزدی با تاکید بر اینکه میراث فرهنگی هیچ مشکلی در امر مرمت بناهای تاریخی ندارد، گفت: تنها بحث ما بر این است که این بناها هویت های تاریخی و فرهنگی همدان هستند باید با نظارت میراث فرهنگی و بر اساس طرح مصوب مرمت شوند.

اجازه تخریب بنای تاریخی را نمی دهیم/مرمت بناها بلامانع است

وی با تاکید بر اینکه میراث فرهنگی اجازه خراب کردن هیچ بنای تاریخی را به احدی نخواهد داد، ابراز داشت: این در حالی است که مرمت بناها هیچ مشکلی ندارد.

با این تفاسیر پرواضح است که تا زمانی که مسئولان این سه دستگاه اجرایی با یکدیگر همکاری نکنند و برای حل مشکلات مطرح شده راهکار ارائه ندهند اجرای نیت این واقف خیر اندیش همچنان با وقفه روبرو خواهد شد که این امر نه تنها بسیاری از مردم را از برکات این وقف محروم می کند بلکه در اجرای نیت واقف نیز کوتاهی می شود.