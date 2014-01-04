شرایط لیگ برتر برای صبای قم بسیار حساس است

حسین نجاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: شرایط این هفته های لیگ برتر برای تیم ما بسیار حساس است و به همین خاطر هر هفته که از لیگ برتر می گذرد باید سعی کنیم بهترین نتیجه را بگیریم تا هر چه سریع تر از انتهای جدول جدا شویم.

وی ادامه داد: در تمامی ادواری که تیم صبا در مسابقات لیگ برتر فوتبال حضور داشته هیچ گاه اتفاقاتی مانند لیگ امسال برای این تیم رخ نداده و هرگز سابقه نداشته که صبا نتواند در 9 مسابقه متوالی به پیروزی برسد اما این شرایط در لیگ امسال برای تیم رخ داد و البته خوشحالیم که با پیروزی در هفته بیستم توانستیم به این وضعیت خاتمه داده و با روحیه تر به ادامه بازی های لیگ بپردازیم.

سرپرست تیم فوتبال صبای قم بیان کرد: صبا در 10 بازی آتی از سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور هرگز اجازه لغزش ندارد چرا که فاصله تیم ها در انتهای جدول بسیار به یکدیگر نزدیک است و خدای ناخواسته ممکن است شرایط بدی به وجود بیاید.

وی تاکید کرد: امیدوارم که صبا در لیگ امسال با جایگاهی مناسب به کار خود پایان بدهد زیرا واقعا تیم ما بازیکنان بسیار خوبی دارد و واقعا حیف است که صبا در این مکان جدول باشد، خوشبختانه همه بازیکنان مصمم هستند که در دیدارهای باقی مانده لیگ سیزدهم از جمع تیم های نیمه دوم جدول جدا شویم.

نجاتی بیان داشت: شما نگاهی که به جدول رده بندی لیگ برتر بیاندازید متوجه می شوید که تیم ها از رده نهم تا انتهای جدول فاصله بسیار نزدیکی به یکدیگر دارند، بنابراین به همان اندازه که از دست دادن امتیاز در بازی های آینده خطرناک است، تیمی که بتواند برابر حریفان خود موفق ظاهر شود امکان صعود به مکان های بالای جدول رده بندی را نیز دارد.

وی از وضعیت مطلوب تیم صبای قم برای دیدار خانگی این هفته با فولاد مبارکه سپاهان اصفهان خبر داد و افزود: ما هرگز نمی توانیم سپاهان را یک تیم ضعیف قلمداد کنیم و تصورمان این باشد که در خانه به راحتی می توانیم حریف را ببریم بلکه بازیکنان و کادر فنی ما خوب می دانند که باید کاملا فکورانه و حساب شده بازی کنند و همانگونه که در شرایط سخت بازی با گسترش به پیروزی رسیدیم در این دیدار نیز با فوتبالی منطقی از حریف امتیاز بگیریم.

گفتنی است: تیم های فوتبال صبای قم و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در دیداری از هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از ساعت 15 عصر امروز شنبه در ورزشگاه یادگار امام شهر مقدس قم به مصاف یکدیگر خواهند رفت.