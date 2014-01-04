به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر ستاد برگزاری این کنفرانس گفت: این همایش بین المللی با همت و مشارکت 31 تشکل حرفه ای برگزار خواهد شد.

محمد رضا انبیایی افزود: در چهارمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی، با حضور و مشارکت استادان، محققان ، کارشناسان و صاحبان بنگاهای اقتصادی، بیش از هشت پانل تخصصی در موضوعاتی چون توسعه پایدار صنعت احداث، مالی و اقتصادی، صدور خدمات فنی و مهندسی، برق و آب و فاضلاب و کسب و کار، برگزار خواهد شد.



محمد رضا انبیایی افزود: این رویداد با توجه به مشارکت 31 تشکل در برگزاری آن، بی تردید مهم ترین رویداد توسعه ای بخش خصوصی کشور است و انتظار می رود موضوعات مطروحه در این کنفرانس دو روزه که همراه با نمایشگاه بزرگ جانبی است. موجب توسعه این حوزه علمی و اقتصادی در کشور شود.



وی خاطرنشان کرد: از مهمترین برنامه های چهارمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی می توان به ارائه مقالات تخصصی، سخنرانی‌های کلیدی و برگزاری نمایشگاه جانبی و نشست های ویژه بخش خصوصی و دولتی اشاره کرد.



انبیایی با بیان اینکه رویکرد کلی این کنفرانس ظرفیت‌سازی، ایجاد توانمندی و ماندگاری شرکت‌ها و سازمان‌های پروژه محور است ، افزود: به طور معمول چون برگزاری این کنفرانس مرتبط با وزارت خانه‌های راه و شهرسازی، نفت، نیرو، صنعت، معدن، و وزارت امور خارجه است، برخی از مقامات ارشد این وزارتخانه ها ، به عنوان سخنران در کنفرانس حضور خواهند یافت.



وی با بیان اینکه نباید انتظار داشته باشیم با برگزاری این کنفرانس تمام مشکلات کشور حل شود، گفت: همین که کنفرانس توانسته است در همسويي و هم صدایی تشکل‌ها ، گام‌های مهمی بردارد، بسیار قابل توجه است، چرا که اگر دولت و مجلس بخواهند به تشکل‌ها کمک کنند، باید تشکل‌ها حرف‌های متناقض نزنند و خواسته‌هایشان به سمت همسان‌سازی پیش برود.

