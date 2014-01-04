پيكر هنرمند سنندجي در بهشت محمدي سنندج آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه و طي مراسمي با حضور جمعي از مردم و هنرمندان سنندج، پيكر شهاب ميراني هنرمند جوان كردستاني براي هميشه در بهشت محمدي اين شهر آرام گرفت.

در اين مراسم كه با حضور خانواده ها و نزديكان آن مرحوم برگزار شد، جمعي از هنرمندان و فعالان فرهنگي استان كردستان نيز حضور داشتند.

شهاب ميراني هنرمند و صدابردار جوان سنندجي صبح روز جمعه به دليل مسموميت در بيمارستان توحيد اين شهر دار فاني را وداع گفت.

مرحوم ميراني كارمند اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي بود و بيش از يك دهه به عنوان مسئول و صدابردار سالن آمفي تئاتر مجتمع فرهنگي فجر سنندج فعاليت مي كرد و نقش مهمي براي برگزاري برنامه ها و مراسم هاي مختلف فرهنگي و هنري در استان كردستان داشت.

مراسم ختم زنده ياد شهاب ميراني هنرمند و صدابردار جوان سنندجي طي روزهاي شنبه و يكشنبه 14 و 15 دي ماه سال جاري و از ساعت 9 تا 12 و 14 تا 16 در مسجد خالدبن وليد واقع در شهرك سعدي سنندج برگزار مي شود.