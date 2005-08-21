قراردادهاي بيع متقابل چالش جدي وزير نفت جديد ايران

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از ميس، سياست انعقاد قراردادهاي بيع متقابل با شركتهاي نفتي خارجي از سوي ايران باعث بي ميلي شركتهاي خارجي در سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز ايران شده است و وزير نفت جديد ايران بايد چاره اي جديد براي حل اين مشكل بيانديشد.

به عقيده ميس، قراردادهاي بيع متقابل از كارآيي كافي براي جذب سرمايه گذاران خارجي در بخش نفت و گاز ايران، برخوردار نيستند و اكثر قراردادهايي نيز كه اخيرا ميان ايران و شركتهاي نفتي خارجي منعقد شده است، قراردادهاي سرمايه گذاري مشترك بوده است و نه بيع متقابل.

ميس معتقد است سياست سخت و محكم ايران در قبال قراردادهاي نفتي، يكي از مهمترين عوامل عدم تمايل شركتهاي نفتي بين المللي براي سرمايه گذاري در پروژه هاي نفت و گاز ايران است.

ميس مي افزايد، به عقيده شركتهاي نفتي خارجي، شركت ملي نفت ايران نيز طي سالهاي اخير درباره نحوه انعقاد قرارداد با شركتهاي خارجي دودل و مردد بوده است، و اين امر نيز بر اكراه سرمايه گذاران خارجي در سرمايه گذاري در ايران، مؤثر بوده است.

ميس مي افزايد، كاستن از فاصله ميان تصميم گيران ارشد نفتي و مجريان پروژه ها و عملياتهاي نفتي نيز از ديگر وظايف مهم وزير نفت جديد ايران به شمار مي رود.