مهدی کرباسیان در گفتگو با مهر گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال هماهنگی برای حضور سرمایه گذاران کشورهای مختلف دنیا برای حضور در پروژه های معدنی و فولادی کشور است که بر همین اساس، هیاتی از سرمایه گذاران فرانسوی برای مذاکره با ایمیدرو، به ایران سفر خواهند کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: طیف متنوعی از پروژه های معدنی و فولادی به این سرمایه گذاران معرفی خواهد شد تا بتوانند در مشارکت و سرمایه گذاری مشترک با ایرانی ها، در این پروژه ها حضور یابند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه طرحهای مهم فولادی کشور هم اکنون در حال طی مراحل برای انعقاد قرارداد با سرمایه گذاران است و به این ترتیب جهش خوبی از اجرای پروژه های معدنی و فولادی در کشور صورت خواهد گرفت.

کرباسیان همچنین در خصوص قطع گاز صنایع معدنی نیز گفت: تدابیر لازم برای استفاده صنایع از سوخت‌های جایگزین اندیشیده شده است تا این صنایع دچار مشکل نشوند.