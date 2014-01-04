انفجار مهیب در حوالی میدان رازی و مصدومیت 6 نفر

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این حادثه اظهار داشت: پنج دقیقه بامداد شنبه وقوع انفجار در و آتش سوزی در یک واحد مسکونی به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد. در ادامه آتش نشانان یک ایستگاه خود را به محل حادثه در خیابان کارگر جنوبی حوالی میدان رازی رساندند.

وی افزود: در بررسیهای اولیه مشخص شد انفجار در یکی از واحدهای طبقه دوم این ساختمان هشت طبقه رخ داده است. شعله های آتش این آپارتمان را فرا گرفته بود و هفت نفر در میان آتش و دود گرفتار شده بودند.

سخنگوی آتش نشانی تهران خاطرنشان کرد؛ آتش نشانان در ابتدا دو کودک یک و پنج ساله و پنج زن و مرد دیگر را از داخل آپارتمان خارج کرده و تحویل امدادگران اورژانس دادند. 6 نفر از افراد حاضر در این آپارتمان دچار سوختگی شده بودند که به مراکز درمانی منتقل شدند.

ملکی ادامه داد: آتش نشانان سپس به مهار آتش و تخلیه دود پرداخته و ساعت 1 و 3 دقیقه بامداد شعله های آتش مهار و دود جمع شده در ساختمان تخلیه شد. علت این حادثه در دست بررسی است.