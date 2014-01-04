ترافیک سنگین در مرکز شهر ایلام/ جولان اصناف در مرکز شهر مردم را کلافه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، شهر ایلام از گذشته تا کنون به لحاظ ساختار شهری پیشرفت زیادی نکرده است و متاسفانه نبود برنامه ریزی درست در گذشته باعث شده هم اکنون تمام اصناف اعم از مراکز اصلی خرید، ساختمانهای پزشکان در مرکز اصلی شهر یعنی میدان سعدی و 22 بهمن جمع شده باشند.

این قضیه وقتی تاسف بار است که مردم در زمانهای مختلف روز برای نیازهای خود اعم از خرید و مسائل پزشکی به یک نقطه از شهر وارد می شوند و همه مردم در یک نقطه از شهر جمع هستند.

همین عامل باعث می شود موجی از ترافیک و بی انضباطی در شهر ایلام به وجود بیاید و ترافیک نیز به اوج خود می رسد در حالی که این دو نطقه از شهر ایلام یعنی میدان سعدی و 22 بهمن فاقد پارکینگ هستند و اکثر ماشینها در کنار خیایان پارک می کنند.

در حالی که در مدیریت شهری امروز هر صنفی در یکی از نقاط شهر وجود دارد و مردم با توجه به نیاز خود به منطقه مرتبط مراجعه می کنند ولی متاسفانه شهر ایلام از این قاعده پیروی نمی کند و مثل یک شهرستان بسیار کوچک است که فقط دو منطقه دارد.

در حالی که شهر ایلام دارای نقاط مختلفی برای ساماندهی اصناف است ولی فقط دو نقطه از شهر به خصوص در بخش پزشکی باعث مشکلاتی برای مردم شده است.

با توجه به ساختاز شهری بسیار ضعیف در مرکز استان مسئولان استان ایلام چندین سال است که به فکر حل این مشکل هستند ولی هر سال از سال قبل بدتر می شود.

تجمع ماشینهای در دو نقطه شهر هر روز باعث تصادف شهری در ایلام شده است و تردد به خصوص در زمان عصر به اوج خود می رسد و هیچ جای پارکی در شهر ایلام یافت نمی شود.

ساختمانهای پزشکان باید نقاط مختلف شهر پراکنده شوند

یک کارشناس مسائل شهری در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: مشکل اصلی در شهر ایلام تجمع پزشکان در میدان سعدی و 22 بهمن است و مردم برای رفع مشکلشان به این منطقه هجوم می آورند و باعث مشکلات شهری و ترافیک می شود.

علی بیاتی یان داشت: اگر قرار است کل اصناف شهر در این دو نقطه باشند باید با امکانات بیشتر از جمله پارکینگ طبقاتی نسبت به ارائه خدمات به مردم اقدام کرد.

این کارشناس عنوان کرد: شهرداری باید چند جایگاه برای ساختمان پزشکان انتخاب کنند تا کل پزشکان ایلام در یک نقطه جمع نباشد و در تمام نقاط شهر حضور داشته باشند.

وی بیان داشت: هم اکنون در شهرهای بزرگ و به خصوص مراکز استانها شاهد هستیم که اصناف به طور منظم در نقاط قابل مشخص در همه جای شهر حضور دارند ولی در شهر ایلام این قضیه صدق نمی کند و هر روز به مشکل افزوده می شود.

وی بیان داشت: هم اکنون وضعیت شهر ایلام بسیار تاسف بار است و مسئولان حوزه شهری این استان به مشکلات بزرگ شهری توجه نمی کنند در حال ساخت جدول، آسفالت و... هستند.

بیاتی عنوان کرد: طرح تقاطع غیر همسطح شهر ایلام بعد از سالها هنوز به بهره برداری نرسیده است و شهرداری ایلام تاکنون طرح بزرگ و تاثر گذاری در جهت کم شدن ترافیک ایلام اجرا نکرده است.

وی افزود: اقدامات غیر کارشناسی از گذشته تاکنون در شهر ایلام متاسفانه باعث شده مرکز استان به چنین حال و روزی بیافتد.

این کارشناس بیان داشت: هم اکنون در مرکز شهر ایلام با این ترافیک خدمات حمل و نقل عمومی بسیار ضعیف است و مردم برای کوچکترین کار خود از ماشین شخصی استفاده می کنندو بیشتر آنها تک سرنشین هستند.

وی عنوان کرد: رویکردهای کارشناسی در حوزه شهری در شهر ایلام متاسفانه در سالهای گذشته منجر به افزایش مشکلات شده است و زیرساختهای شهر ایلام هنوز تکمیل نشده است.

مراکز خرید در مناطق مختلف شهر ایلام باید ایجاد شود

استاندار ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: یکی از مهمترین راهکارهای حل مشکل ترافیک شهر ایلام ایجاد مراکز خرید و تجاری در مناطق محتلف شهر ایلام است.

محمدرضا مروارید بیان داشت: مدیریت شهری نیازمند برنامه ریزی و تدوین طرحهای کارشناسی برای حل مشکلات شهری ایلام است.

این مسئول بیان داشت: همه دستگاه های اجرایی استان در جهت توسعه شهری و زیباسازی شهر ایلام گام بردارند.

وی بیان داشت: ساماندهی ورودی های شهر ایلام یکی از مهمترین اولویتهای عمران شهری ایلام است.

وی بر ضرورت زیباسازی و طرح های زیربنایی در ورودی ها تاکید کرد و افزود: ورودی های شهر ایلام باید به صورت ویژه ساماندهی شوند.

این مسئول افزود: حمل نقل در استان بسیار مهم است و می تواند برای به توسعه رساندن استان سهم به سزایی داشته باشد چرا که پایانه مرزی مهران نیز در دو سالی که راه اندازی شده است توانسته است برای ایلام بسیار ارزشمند باشند.

استاندار ایلام تصریح کرد: جای کار بسیار وجود دارد و نیازمند همکاری همگانی برای به توسعه رسیدن و رفع مشکلات هستیم.

وی عنوان کرد: اکثر شهرداری های استان مشکل مشابه به هم دارند و شهرداران استان باید برنامه چهار سالها برای توسعه شهرها به خصوص شهر ایلام ارائه کنند.

مروارید افزود: توسعه شهری ایلام نیازمند فرهنگ سازی، برنامه ریزی و طرحهای کارشناسی است.

با توجه به اینکه اکثر مسئولان استان به مشکلات شهری واقف هستند بنابراین باید یک اقدام عملی در جهت کمک توسعه شهری ایلام به خصوص در بحث جمع شدن اصناف در یک نطقه و حل این مشکل انجام بگیرد گفت: به طور قطع مرکز شهر ایلام باید عنوان الگوی استان در توسعه شهری شناخته شود و حل مشکلات آن نیازمند اعتبارات کلان است.

هم اکنون اعتبارات شهرداری ایلام بسیار ناچیز است و باید با کمک مسئولان ارشد ایلام و همکاری مردم مشکلات مالی شهرداری نیز حل شود.