فعالیت 17 موسسه قرآنی در ورامین/ قاریان برجسته کشوری به ورامین می آیند

حجت الاسلام رضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان ورامین دارای بافت مذهبی و اعتقادی است که در این راستا شهرستان توجه ویژه ای به فعالیت های قرآنی صورت گرفته، اکنون 17 موسسه قرآنی در سطح ورامین دارای مجوز هستند و به تربیت حافظان و قاریان قرآن می پردازند و توانسته اند قدم های موثری را در جهت ارتقای سطح قرآنی نوجوانان و جوانان ورامینی ایفا کنند.



وی ادامه داد: برای فصل زمستان نیز برنامه های منسجمی از سوی بخش قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین تدارک دیده که در این راستا 20 کرسی تلاوت در این مدت با حضور قاریان برجسته استانی و کشوری در سطح ورامین برگزار خواهد شد.



غلامی اضافه کرد: در حال حاضر کرسی آموزش تلاوت قرآن کریم، شنبه هر هفته به همت خانه قرآنی پیامبر اعظم، اداره تبلیغات اسلامی و واحد فرهنگی مصلای صاحب الزمان(عج) ورامین در مسجد صاحب الزمان(عج) برگزار و در آن با دعوت از قاریان ممتاز شهرستان، فنون تلاوت برای مردم و علاقمندان قرآن بازگو می شود.



این مسئول عنوان کرد: با تلاش اداره تبلیغات اسلامی هم اکنون هشت خانه قرآن شهری و هفت خانه قرآن روستایی در شهرستان ورامین به صورت مستمر فعال هستند و با توجه به امکانات و پتانسیلهای موجود، توانسته اند به وظیفه خود عمل کنند.



برگزاری همایش موسسات قرآنی



عضو شورای فرهنگ عمومی ورامین بیان داشت: کسب رتبه های برتر در رشته های قرائت و حفظ قرآن کریم در سطح استان تهران نشان دهنده پتانسیل بالای نوجوانان و جوانان ورامینی و تلاش های نهادهای فرهنگی برای ارتقای فرهنگ قرآنی در سطح جامعه است، البته هنوز فعالیت قرآنی در شهرستان ورامین جای کار بسیار دارد و همه دستگاه ها و نهادهای فرهنگی بویژه آموزش و پرورش، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره تبلیغات اسلامی باید توجه ویژه تری به مسائل قرآنی داشته باشند.



غلامی یادآور شد: همایش موسسات قرآنی شهرستان ورامین چهارشنبه 18 دیماه در سالن اداره تبلیغات اسلامی برگزار و در آن درباره برنامه های قرآنی سال آینده ورامین، بحث و تبادل نظر خواهد شد و رسالت موسسات قرآنی در شرائط امروز مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.



این مسئول افزود: در قرآن کريم و روايات معصومين(ع) بر تشويق نوجوانان به تلاوت قرآن تاکيد فراواني شده چرا که تلاوت قرآن باعث ايجاد فضايي معنوي و تاثيرگذار در بين مردم مي‌شود و قلب پاک آنان تاثيرگذاري الفاظ وحي را بر دل‌ مومنان دو چندان مي‌کند و باید مردم بویژه نوجوانان با مطالعه روزانه يک صفحه از قرآن، نورانيت اين معجزه آسماني را وارد زندگي خود کنند.



وی توجه به فعالیت های قرآنی برای جلوگیری از بروز آسیب های اجتماعی در جامعه به خصوص نسل جوان و خنثی سازی توطئه های استکبار و فرقه های خرافه پرستی در کشور را از سوی نهادهای دولتی مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: برای بسط و گسترش فعالیت های قرآنی باید اعتبارات لازم در اختیار نهادهای فرهنگی قرار گیرد.



غلامی ادامه داد: مقام معظم رهبری همواره تأکید داشته اند که جامعه ایران باید 10 میلیون حافظ قرآن کریم داشته باشد و امروز وظیفه و رسالت همه مسئولان است که در این زمینه تلاش کرده و خواسه رهبری را محقق کنند.



رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین اضافه کرد: امروز دشمنان نظام اسلامی با استفاده از ابزارهای مختلف نظیر ماهواره، اینترنت و بازیهای مخرب رایانه ای سعی دارند تا نسل جوان و نوجوان این کشور را از معارف اسلامی دور کنند که این وظیفه معلمان و خانواده ها را سخت و دشوار می کند و امروز تمسک به قرآن و معارف ناب اهل بیت عصمت و طهارت(ع) تنها راه نجات جوانان در این جنگ نرم فرهنگی است.



وی تأکید کرد: متأسفانه برخی به مفاهیم قرآن بی توجه هستند و قرآن جنبه ظاهری و تزیینی برای برخی انسانها پیدا کرده که این بسیار نگران کننده است و باید متولیان امور فرهنگی بویژه خانواده ها و معلمان مدارس زمینه تدبر بیش تر جوانان و نوجوانان را در مفاهیم قرآن فراهم کنند.