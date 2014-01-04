عدم توجه به تکریم ارباب رجوع در شهرداری گلستان شهرستان بهارستان

ناصر آقامحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت چهار ماهه شورای اسلامی شهر، ارائه لایحه بودجه سال 93 را از سوی شورای شهر به شهرداری مهم اعلام کرد و اظهار داشت: از اعضای شورای شهر انتظار می رود تا بتوانند با نگاه ویژه طرح لایحه بودجه سال 93 را با اولویت قرار دادن پروژه های عمرانی تصویب کنند.

وی با تاکید بر تمرکز فعالیتها در حوزه عمرانی افزود: باید با تلاش تمامی اعضا، سال 93 سال روبه رشدی در جهت پیشرفت و تسریع در در عملیات اجرایی پروژه های عمرانی باشد، در واقع پروژه ها باید در زمان بندی تعریف شده آغاز و به اتمام برسند.

این مسئول با اشاره به اینکه برخی از پروژه های نیمه کاره سالهاست در هاله از ابهام قرار گرفته، عنوان کرد: با توجه به آغاز به کار دوره چهارم شوراها، باید پروژه های نیمه تمام دوره های قبل در اولویت کاری قرار گیرد، به طور مثال اقداماتی برای احداث دیوار ساحلی رودخانه شادچای تاکنون مثمر ثمر نبوده و باید اعضای شورای شهر با اتخاذ تدابیر لازم اقدامات لازم را برای رفع معضل رودخانه شادچای از ابتدای حریم راه آهن و شهرک صادقیه و شهرک امام حسین(ع) تا شهرک قلعه میر را انجام دهند.

آقامحمدی ادامه داد: به طور قطع با اتمام پروژه رودخانه شادچای، معضلات زیست محیطی ناشی از آلودگی آن محل نیز کاهش خواهد یافت.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر گلستان شهرستان بهارستان در ادامه پروژه غیرهمسطح سه راه آدران را از دیگر اولویت های مهم منطقه دانست و یادآور شد: در این زمینه مدیریت شهری باید سریعا با راهکارهای اصولی پروژه را به اتمام برساند.

وی در ادامه همچنین از لاینحل ماندن سد معبر شهر گلستان بویژه محله های منبع آب، حبیب ابن مظاهر، خیابان شهید مدرس، خیابان شهید رجایی، خیابان 24 متری شهید چمران، بلوار غدیر، خیابان 20 متری امام خمینی (ره)، خیابان سبزدشت و ... خبر داد و ضمن تذکر به شهرداری خواستار رسیدگی فوری به این معضلات شد.

این مسئول در ادامه با ابراز تاسف از برخی ساخت و سازهای غیراصولی در شهر گفت: متاسفانه هم اکنون در شهر گلستان شاهد ساخت و سازهایی هستیم که اصول شهرسازی مانند تامین پارکینگ در آن تعریف نشده و همین عامل در آینده معضلات فراوانی را به همراه خواهد داشت.

وی همچنین از عدم اجرای صحیح طرح تکریم ارباب رجوع در شهرداری گلستان نیز انتقاد کرد و افزود: متاسفانه در برخی از واحدهای شهرداری گلستان تکریم ارباب رجوع برغم توصیه های مکرر فرماندار شهرستان، امام جمعه و نماینده شهرستان جدی گرفته نمی شود که انتظار می رود کارکنان و کارمندان شهرداری به این موضوع اهتمام ویژه ای داشته باشند.