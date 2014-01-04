  1. استانها
  2. ایلام
۱۴ دی ۱۳۹۲، ۹:۲۷

الیاسی:

133 هزار تن محصولات کشاورزی به عراق صادر شد

133 هزار تن محصولات کشاورزی به عراق صادر شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهران گفت: بیش از 133 هزار تن محصولات کشاورزی به کشور عراق صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق الیاسی صبح شنبه در مرز مهران اظهار داشت: مرز مهران یکی از مهمترین کانونهای صادرات محصولات کشاورزی به عراق است.

این مسئول اظهار داشت: در 9 ماهه گذشته 133 هزار و 799 تن محصولات کشاورزی از طریق بازارچه مهران به کشور عراق صادر شده است.

الیاسی افزود: ارزش اقتصادی این میزان محصول صادراتی  هزار و 340 میلیارد ریال است.

وی ادامه داد: این محصولات شامل هندوانه، خربزه، آلو و زردآلو، گوجه فرنگی، آلو و زردآلو هستند.

الیاسی ادامه داد: مرز بین المللی مهران یکی از مرزهای مهم کشور برای تردد کالا و زوار محسوب می شود.

کد مطلب 2207055

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها