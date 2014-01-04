133 هزار تن محصولات کشاورزی به عراق صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق الیاسی صبح شنبه در مرز مهران اظهار داشت: مرز مهران یکی از مهمترین کانونهای صادرات محصولات کشاورزی به عراق است.
این مسئول اظهار داشت: در 9 ماهه گذشته 133 هزار و 799 تن محصولات کشاورزی از طریق بازارچه مهران به کشور عراق صادر شده است.
الیاسی افزود: ارزش اقتصادی این میزان محصول صادراتی هزار و 340 میلیارد ریال است.
وی ادامه داد: این محصولات شامل هندوانه، خربزه، آلو و زردآلو، گوجه فرنگی، آلو و زردآلو هستند.
الیاسی ادامه داد: مرز بین المللی مهران یکی از مرزهای مهم کشور برای تردد کالا و زوار محسوب می شود.
