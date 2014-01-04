آلودگی هوا؛ عامل فرصت سوزی صاحبان فرصت/ زمين گير شدن بيش از يك هفتگي هواپيماها در تبريز

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمارهای فرودگاه شهید مدنی تبریز در طول یک هفته گذشته به علت آلودگی هوا حدود 40 پرواز بین المللی لغو شده و همچنین باعث نارضایتی مسافران از افراد برای سفرهای تجاری به دیگر شهرها و کشورها شد.

بر اساس این گزارش، اکثر تجار با ابراز نارضایتی از کنترل و پیشگیری آلودگی هوا توجه بیش از پیش را از متولیان خواستار شدند که این امر باعث لغو پروازها و ایجاد اختلال در برنامه سفرهای آنها شده است.

عوامل مختلفی از جمله کمبود فضای سبز، دود ناشی از ناوگان حمل و نقل عمومی و کارخانه ها، استفاده بیش از حد خودروهای تک سرنشین و بسیاری از عوامل دیگر در ایجاد آلودگی هوا دخیل هستند که باید کنترل و پیشگیری شوند و این امر فقط مختص به چند روز پس از وقوع پدیده آلودگی نشود.



کاهش دید و آلودگی هوا دو عامل مهم در لغو پروازهای تبریز

مدیرکل فرودگاه شهید مدنی تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به علت لغو پروازهای اخیر در تبریز گفت: در طول یک هفته اخیر به علت آلودگی هوا و کاهش دید خلبانان، هواپیماها در فرودگاه تبریز زمین گیر شده و باعث لغو پروازها شد.

علی رستمی افزود: شرایط جوی تبریز بنا به تحولات لحظه به لحظه باعث بر هم خوردن برنامه های پرواز در فرودگاه شهید مدنی تبریز شد.

وی در ادامه همچنین گفت: دستگاه های مربوطه با هماهنگی یکدیگر باید برای کاهش و پیشگیری از عوامل مختلف آلودگی تلاش کنند که این امر باعث لغو پروازها و وقت سوزی مسافران نشود.

مدیرکل فرودگاه شهید مدنی تبریز گفت: برنامه های پروازها از فرودگاه طبق اعلام شرایط جوی هوا توسط سازمان هواشناسی استان صورت می گیرد و در طول یک هفته اخیر به علت آلودگی هوا حدود 40 پرواز بین المللی از مقصد تبریز لغو شد.

رستمی با اشاره به مسیرهای پرواز بین المللی از فرودگاه شهید مدنی تبریز گفت: اکثر پروازهای بین المللی در مسیرهای ترکیه به استانبول، عراق به بغداد، دبی، مکه، باکو و آذربایجان بود.

وی اظهار داشت: فرودگاه شهید مدنی تبریز با سرعت دید سه هزار و 500 متر یکی از هشت فرودگاه های استاندارد کشور است.



اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوا در آذربایجان شرقی

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی در خصوص اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوا در استان گفت: این طرح برای کنترل و پیشگیری از آلودگی هوا ازسال 88 در استان اجرا می شود.

میر محسن حسینی قمی افزود: طرح جامع کاهش آلودگی هوا در سال 83 به مرحله اجرا رسید و پس از آن نیز این طرح در سال 88 مجددا در سفر سوم استانی دولت نهم و دهم به تصویب هیئت وزیران رسید.

وی گفت: طرح جامع کاهش آلودگی هوا طبق پروژه های تعریف شده و اعتبارات پیش بینی شده در حال اجراست.

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی با بیان این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر نظارت بر اجرای این طرح در حال انجام است و با تشکیل گروه ها در طی روزهای گذشته فعالیت کلیه واحدهایی که پتانسیل آلودگی هوا را داشتند به تعطیلی کشیده شد.

عدم جابجایی هوا و سنگینی آلاینده ها باعث پایداری آلودگی در کلانشهر تبریز

حسینی قمی عدم جابجایی هوا و سنگینی آلاینده ها را باعث پایداری آلودگی در کلانشهر تبریز دانست و افزود: با افزایش تدریجی آلاینده ها آلودگی در هوا تشدید شده و از کنترل خارج می شود.

وی توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، کاهش عوامل دود زا در کارخانه ها، بهینه سازی سوخت بر حسب نیاز و کشش جامعه، تسریع روند راه اندازی مترو و توسعه فضای سبز را از عومل موثر در آلودگی هوا عنوان کرد.

حسینی قمی اضافه کرد: در هر زمانی تخریب محیط زیست به سهولت انجام می شود اما برای بازگرداندن آن به حالت اولیه هزینه ای بسیار کلان را باید متحمل شویم.

عوامل مختلفی در ایجاد آلودگی هوا و تیرگی آسمان شهر وجود دارد که باعث اتفاقات زیادی از جمله کاهش دید برای پرواز هواپیماها شده و تکرار مداوم این امر افراد زیادی را از سفرهای تجاری و زيارتي خود بازداشته و موجب نارضایتی آنها می شود.

اگر چه اظهارات متولیان این امر مبتنی بر اجرای طرح هایی برای پیشگیری از آلودگی هوا است اما این طرح ها پاسخگوی کوری چشم هواپیماها را برای پرواز نداده و باعث فرصت سوزی مسافران شده كه گاه بيش از 18 ساعت در فرودگاه شهيد مدني منتظر بودند.

..........................

گزارش از زهرا ناصران