به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی یونسی صبح شنبه در دیدار با روحانیون شیعه و اهل‌سنت با اشاره به درپیش بودن میلاد پیامبراکرم(ص) و امام‌صادق(ع) و گرامیداشت هفته وحدت اظهار کرد: اکثریت شاگردان امام‌صادق(ع) از مذهب اهل‌سنت بودند.

وی با بیان اینکه در زمان امام‌صادق(ع)، اهل‌سنت برایشان عادی بود که پای درس امام‌شیعه بنشینند و مشکلی نداشتند گفت: علما و بزرگان شیعه و اهل‌سنت با هم برادر بودند و این بهترین الگوی وحدت است.

دستیار ویژه رئیس جمهور با بیان اینکه فاصله‌ها به گونه‌ای شده که برای روحانی اهل‌سنت نشستن پای درس شیعه و بلعکس سخت است گفت: باور عملی این امر سخت است اما با وجود تفاوت دیدگاه در گذشته اهل‌سنت پای درس ائمه شیعه می‌نشستند.

وی با بیان اینکه مذاهب اسلامی در ایران با کمال صمیمیت و دوستی با هم زندگی می‌کنند گفت: در تهران، کرج، گلستان و غیره انواع فرق و اقوام با هم شراکت می‌کنند، مسافرت می‌روند، ازدواج می‌کنند و هم‌راز هم می‌شود و به طور کلی با هم زندگی می‌کنند در حالی که ما کوچکترین اصطحکاکی در این روابط نمی‌بینیم.

حجت‌الاسلام یونسی با بیان اینکه ریشه همزیستی مسالمت‌آمیز مذاهب اسلامی در ایران، اسلام و فرهنگ بردباری ایرانیان است گفت: قبل از ورود اسلام به ایران، ایرانیان از فرهنگ غنی بردباری و مهارت‌های زندگی برخوردار بودند.

وی با اشاره به همجواری مردم بندرعباس با دریای خلیج‌فارس اضافه‌کرد: امپراطوری مصر، رم، چین و غیره بعد از امپراطوری ایران شکل گرفت و در واقع امپراطوری ایران اولین امپراطوری و قدرتی بود که در جهان شکل گرفت.

دستیار ویژه رئیس جمهور گفت: قرآن‌کریم از کورش با احترام یاد می‌کند.

وی با بیان اینکه کوروش بعد از شکست بخت‌النصر دستور داد که هرکسی با هرگرایشی می‌تواند آزادانه زندگی کند گفت: بنی‌اسرائیل بعد از آن به سه بخش تقسیم شدند؛ انبیا آنها آمدند به ایران، تاجران در عراق ماندند و فقیهان بنی‌اسرائیل به فلسطین رفتند.

حجت‌الاسلام یونسی با اشاره به علت آمدن انبیا بنی‌اسرائیل تشریح کرد: ایران از دیرباز پناهگاه معنویت، دیانت و خداپرستی بوده است و تمایل ایرانیان به عرفان بیشتر از مناسک است و علت وجود تصوف و درویشی در ایران نیز همین است.

وی با بیان اینکه عشق و ارادت شیعه و اهل‌سنت ایران به اهل‌بیت(ع) به علت وجود فرهنگ دیانت و خداپرستی در ایرانیان است تشریح کرد: اهل‌سنت عشق و ارادت به اهل‌بیت(ع) را جزئی از ایمان می‌دانند.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور با بیان اینکه شیعه و اهل‌سنت در ایران همواره در طول تاریخ برادر بوده و امروز نیز با هم متحد و منسجم هستند گفت: اگر اختلافی هم ایجاد شود قطعا عارضی است به این معنا که تفرقه‌افکنی توسط خود شیعه و اهل‌سنت نیست و توسط استکبار برنامه‌ریزی می‌شود.

وی سخنرانی روحانی اهل‌سنت یا شیعه‌ای که دم از اختلاف زده و به مقدسات دیگر مذاهب اسلامی اهانت می‌کند را براساس فتوای رهبرانقلاب و سایرمراجع عالی‌قدر تقلید حرام دانست و افزود: این حرکت علاوه بر قبح و حرامی، بهانه‌ای برای وهابیت می‌شود تا با بمباران تبلیغاتی اهداف شوم خود را در طلاب یا مردم ساده‌اندیش نفوذ بدهند.

حجت‌الاسلام یونسی با بیان اینکه افراطی‌گری از هر نوعش برای دنیا و امنیت مردم بزرگترین خطر است گفت: در صورت بروز اتفاقی از سوی دشمن این مرزداران خشکی و دریایی هستند که باید در مقابل دشمن بایستند.

وی خطاب به روحانیون با بیان اینکه شما مرزداران عقیدتی نظام جمهوری اسلامی هستید گفت: امنیت نشات گرفته از مردم، پایدار، کم‌هزینه و شیرین است و نقطه مقابل امنیتی که با زور گلوله و اسلحه باشد پراسترس، پرهزینه و سخت است.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور با بیان اینکه رسالت حفظ امنیت به دوش علما است چراکه نمایندگان مردم هستند گفت: امروز ایران اسلامی در بحث وحدت تا جایی یش رفته که دیگر نیازمند ایجاد وحدت نیست بلکه وحدت وجود دارد و باید آن را هرروز بیش‌تر از قبل مستحکم بدارد.

وی با بیان اینکه احساس تبعیض توسط قشری از جامعه یک مسئله خطرناک و خطرساز افزود: دشمن می‌خواهد القا کند که در جامعه تبعیض وجود دارد و ما نباید کاری کنیم که شخص در جامعه احساس تبعیض کند.

حجت‌الاسلام یونسی با بیان اینکه دشمن می‌خواهد القا کند که مثلا اگر در سیستان و بلوچستان یا هرمزگان محرومیت است به خاطر اهل‌سنت بودن مردم این مناطق است گفت: این مسئله کاملا دروغ است چرا که استان‌هایی مثل ایلام، خوزستان و حتی اطراف تهران که صد در صد شیعه هستند نیز با محرومیت‌ها روبرو هستند.

وی با تاکید بر اینکه محرومیت‌ها باید از بین برود تصریح کرد: یک مسیحی، یک زرتشی و هرکسی که شهروند ایران اسلامی است باید محدودیتی برای به دست آوردن فرصت‌ها نداشته باشد.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور با بیان اینکه هیچکس نباید به علت انتصابش به فرقه‌ای خاص از فرصت علمی و اجتماعی عقب بماند گفت: همانطور که در بازی فوتبال نمی‌پرسند شیعه هستید یا سنی و هرکس بهتر بازی کرد او را بازی می‌دهند باید رسیدن به فرصت‌ها مسابقه باشد؛ مسابقه شایستگی.

وی با بیان اینکه بسیاری از مراکز تجاری در تهران متعلق به اهل‌سنت است گفت: اینکه آنها در شهر خودشان سرمایه‌گذاری نمی‌کنند مربوط به خودشان است و شیعه و اهل‌سنت برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی کاملا آزاد هستند.

حجت‌الاسلام یونسی با بیان اینکه آرزوی ما این است که مفتی‌های بزرگ اهل‌سنت به جای عربستان و مصر، ایرانی باشند گفت: در این زمینه نظام جمهوری اسلامی و دفاتر نماینده ولی‌فقیه در استانها مدارس علوم دینی‌اهل‌سنت را به درخواست برادران اهل‌سنت تشکیل دادند.

وی با اشاره به برگزاری آزمون‌های سراسری برای طلاب اهل‌سنت و وجود نظارت در کتب درسی مدارس علوم دینی‌ اهل‌سنت گفت: نظارت بر کتب برای ایجاد تغییرات در کتب درسی نیست و آزمون‌ها و نظارت بر کتب در حوزه‌های علمیه و در بین طلاب تشیع نیز وجود دارد که با هدف برنامه‌ریزی و ایجاد نظم صورت می‌گیرد.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور با بیان اینکه اختلافات ناشی از تعصب و تعصب ناشی از جهل است گفت: خاصیت علم این است که تعصبات جاهلانه را پس می‌زند و ایجاد اختلاف و نگرش تفرقه‌انگیز نتیجه جهل است.

وی با بیان اینکه تفاوت سلیقه در مذهب اهل‌سنت و نیز در بین علمای شیعه وجود دارد گفت: نباید تفاوت‌ها را بد بگیریم چراکه خداوند به گوناگون خلق کردن انسان‌ها به خودش آفرین گفته است.

همچنین در ابتدای این دیدار سیدعبدالباعث قتالی، امام‌جمعه اهل‌سنت بندرعباس ضمن خوش‌آمدگویی به دستیار ویژه رئیس‌جمهور به درپیش بودن میلاد پیامبراکرم(ص) اشاره و اظهار کرد: پیامبراسلام(ص) محور وحدت مسلمین است و حضور شما را در این ایام میمون و مبارک در هرمزگان به فال نیک می‌گیریم.

وی با اشاره به مشکلات اهل‌سنت در استان هرمزگان افزود: پیش از این ما مشکلات خود را طی جلسه‌ای با استاندار هرمزگان در میان گذاشته‌ایم که امیدواریم ایشان هم با رعایت امانتداری شرح این مشکلات را به شما منتقل کنند تا در آینده نزدیک شاهد حل شدن مشکلات اهل‌سنت در استان هرمزگان باشیم.