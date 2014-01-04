2 برابر شدن کمک هزینه مسکن کارگران به سال 93 موکول شد

به گزارش خبرنگار مهر، هیات وزیران در جلسه چهارم دی ماه خود بنا به پیشنهاد شورای عالی کار و تائید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به استناد ماده 2 اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوبه 27 فروردین ماه 1359 شورای انقلاب فرهنگی ایران-مصوب 1370- تصویب کرد: کمک هزینه مسکن کارگری مشمول قانون کار از ابتدای سال 93 به میزان 20 هزار تومان تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 14 دی ماه جاری این مصوبه را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرده است.

پیش از این اعلام شده بود که افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از 10 به 20 هزار تومان از مردادماه امسال اعمال خواهد شد.