تیمی که 15 میلیارد خرج کرده نباید مساوی یا باخت بیاورد/ جلالی باید پخته تر عمل می کرد

حمید زینی زاده شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصمیم گیری هیئت مدیره باشگاه تراکتورسازی در خصوص استعفای مجید جلالی از سرمربیگری این تیم، اظهار داشت: هنوز استعفای کتبی آقای جلالی را در باشگاه ندیده ام اما همان استعفای رسانه ای و همچنین بیانیه ای که ایشان صادر کرد، حکم استعفا را دارد و بر این اساس پس از بازی با فجر هیئت مدیره در این خصوص تشکیل جلسه می دهد تا موضوع را بررسی کند.

وی ادامه داد: از همان ابتدای فصل گفتم که هر بازی تیم تراکتورسازی، حکم فینال را دارد و تیم ما نباید شکست بخورد اما در عمل هرگز چنین چیزی ندیدیم. هیئت مدیره باشگاه نتایج تیم فوتبال را هر هفته تحلیل می کند چراکه برای این تیم سرمایه گذاری کرده و انتظار دارد تا تیم نتایج خوبی کسب کند.

زینی زاده گفت: این شرایط ایجاب می کند که تیم نتایج خوبی کسب کند و ما به چیزی غیر از برد فکر نکنیم با این حال آقای فردوسی پور در برنامه نود به آقای جلالی تحمیل می کند که در فوتبال هم برد، هم باخت و هم مساوی منطقی است و از طرفی در صحبت با هم دانشگاهی خود می گوید که پرسپولیس فقط باید ببرد تا قهرمان شود.

وی افزود: جواب من این است که همه پیروزی ها باید مال تراکتورسازی باشد چون تیم ما بالغ بر 15 میلیارد هزینه کرده و باخت ها و مساوی ها باید برای تیم هایی باشد که تنها دو میلیارد خرج کرده اند.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی در خصوص اولتیماتوم سخنگوی باشگاه به مجید جلالی، یادآور شد: کار ما از اولتیماتوم گذشته و من همان هفته دوم اولتیماتوم داده ام و آقای دلفکار هم در صحبت هایش از ادبیاتی استفاده کرده که مناسب نبوده اما آقای جلالی که 40 سال در فوتبال بوده و یک معلم است، باید بسیار پخته تر از من و آقای دلفکار که یک سال است در هیئت مدیره باشگاه هستیم، صحبت می کرد و چنین بیانیه ای منتشر نمی کرد.

وی ادامه داد: استعفای آقای جلالی پس از بازی با فجر مورد تحلیل و بررسی هیئت مدیره قرار خواهد گرفت و پس از آن در خصوص وضعیت نیمکت تیم تراکتورسازی تصمیم گیری خواهد شد. این را هم بگویم که فعلا با هیچ گزینه ای برای جانشینی آقای جلالی صحبت نکرده ایم اما من به عنوان مدیرعامل، از همان روز اول فصل آماده هرگونه اتفاق و احتمال بوده و هستم و در چنین وقت هایی آمادگی هر اقدامی را دارم.

مدیر عامل باشگاه تراکتورسازی همچنین تصریح کرد: اگر آقای جلالی از تیم برود، جای ایشان در راس کادر فنی تیم تراکتورسازی بیش از سه روز خالی نمی ماند. البته شاید هم همه چیز طبق روال قبل باشد و آقای جلالی در تیم بماند.

زینی زاده عنوان داشت: تراکتورسازی آنقدر ریشه دار و بزرگ است که حتی اگر زینی زاده و جلالی هم نباشد، خللی در کار باشگاه بوجود نمی آید. کما اینکه در طی 40 سال گذشته مدیران زیادی آمده و رفته اند و دو برابر این مدیران، مربی آمده و رفته است.