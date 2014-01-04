صدور موافقت اصولی احداث 102 مجتمع خدماتی بین راهی در آذربایجان غربی

مجتبی رحمانی رضاییه در گفتگو با خبرنگار مهر،‌ با اشاره به اینکه از آغاز اجرای طرح احداث مجتمعهای خدماتی بین راهی تا کنون 102 موافقت اصولی صادر شده،‌ افزود:‌از این تعداد 88 فقره معادل 86 درصد طی سالهای 85 تا 91 صادر شده که نشان دهنده روند پر شتاب احداث این واحدها در استان است.



وی با بیان اینکه سیاستهای تشویقی و حمایتی عامل مهمی در ترغیب سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ورود به عرصه ساخت مجتمع بین راهی است، اظهار داشت: طی 7 سال گذشته از 28 مجتمع خدمات بین راهی آذربایجان غربی در حال ساخت، 24 واحد معادل 86 درصد عملیات اجرایی خود را آغاز کرده اند.



مدیر کل حمل و نقل و پایانه های مرزی آذربایجان غربی با اعلام اینکه از سال 85 تا سال گذشته 12 مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی در استان به بهره برداری رسیده، عنوان کرد:‌ این در حالی است که تا سال 85 تنها 2 مجتمع خدماتی در سطح استان به بهره برداری رسیده بود.



رحمانی رضاییه با اشاره به ارتقای سطح شاخصهای برخورداری محورهای ارتباطی و ترانزیتی آذربایجان غربی به لحاظ خدمات رفاهی با احداث این واحدها، گفت:‌در حال حاضر 14 مجتمع خدمات رفاهی با متوسط پیشرفت فیزیکی بالغ بر 40 درصد در دست احداث است.



وی با بیان اینکه با اتمام و بهره برداری از این طرحهای در دست احداث تعداد مجتمع های خدمات بین راهی استان به 28 واحد افزایش می یابد، اعلام کرد:‌ هم اکنون در محورهای میاندوآب- شاهین دژ، مهاباد- سردشت،‌ارومیه- مهاباد،‌تکاب- تخت سلیمان،‌ارومیه- اشنویه،‌ محور بازرگان،‌بزرگراه شهید کلانتری و پیرانشهر- تمرچین مجتمع خدمات بین راهی فعال است.

وی ادامه داد:‌رشد و گسترش صنعت حمل و نقل بار و مسافر در آذربایجان غربی به سبب قرار گرفتن در مسیر ترانزیت شمال- جنوب و اتصال دوگانه آن به ممالک آسیای میانه از یک طرف و اروپا از سوی دیگر ملموس تر و محسوس تر از دیگر نقاط کشور است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی گفت:‌در این میان نبود امکانات رفاهی مناسب در مسیر مسافرتها همچون دیگر نقاط کشور در استان نیز مشکل آفرین بوده بطوریکه دسترسی به سرویسهای بهداشتی،‌غذا خوری، تعمیرگاه،‌جایگاه سوخت و ... از مشکلات اصلی رانندژان و مسافران محسوب می شود.

رحمانی رضاییه پراکندگی نامناسب واحدهای خدماتی و دور افتادگی آنها از یکدیگر و نبود نظارت کافی و فراگیر بر آنها و از همه مهمتر پاسخگو نبودن این واحدها را از جمله مشکلات این حوزه دانست و اظهار داشت: در این راستا احداث مجتمع های خدماتی بین راهی راه حل مناسبی برای رفع این مشکلات محسوب می شود.