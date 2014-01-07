سن ایده آل بارداری/ هشدار به مادرانی که سابقه حاملگی پرخطر داشته اند

دکتر اشرف معینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مادرانی که حاملگی پر خطر داشته اند و در حاملگی های قبلی دچار دیابت شده اند، مادرانی که مرگ ناگهانی جنین را در رحم تجربه کرده اند و همچنین مادرانی که وزن جنین قبلی آنها بیش از 4 کیلوگرم بوده است، باید تا روز آخر زایمان قندشان را به طور مرتب چک کنند.

عضو هیئت مدیره انجمن باروری و ناباروری ایران، سن ایده آل برای بارداری را 22 تا 25 سالگی دانست و گفت: هرچه سن حاملگی بالاتر از 30 سالگی برود، ریسک و عوارض دوران حاملگی بیشتر خواهد شد.



معینی افزود: 3 ماه قبل از بارداری به زنانی که قصد حاملگی دارند برای جلوگیری از برخی ناهنجاریهای سیستم عصبی مرکزی مصرف مکمل اسید فولیک توصیه می شود.

وی به مادران باردار توصیه کرد که مصرف فست فودها در این دوران ممنوع شود و نمک، قند و شکر باید به میزان خیلی کمی مصرف شود زیرا امکان تهدید سلامت مادر و جنین را در پی خواهد داشت.

این متخصص زنان و زایمان با بیان اینکه با انجام سونوگرافی پس از هفته ششم تا هفتم ضربان قلب جنین رویت می شود، تصریح کرد: در صورتی که مادر جوان باشد و بیماری زمینه ای نداشته باشد ممکن است تا پایان دوران حاملگی (36 هفتگی) نیازی به سونوگرافی نداشته باشد. حال آن که اگر مادری مبتلا به دیابت، تیروئید و... باشد سونوگرافی در فواصل نزدیکتری انجام خواهد شد.