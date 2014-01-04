موسی نوکاریزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: این فیلم‌ها از شانزدهم دی‌ماه روز بسیج دانشجویی تا سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در نیشابور اکران می‌شود.

وی اظهار داشت: موضوعات فیلم‌ها، بیداری اسلامی، جنگ نرم، فتنه 88 و نقد درون گفتمانی تاریخ معاصر است که فیلم‌ها در قالب مستند، انیمیشن، نماهنگ، فیلم کوتاه و داستانی تهیه شدند.

مسئول کانون بسیج هنرمندان نیشابور ادامه داد: زمان فیلم‌ها از یک تا بیش از 90 دقیقه است که برای عموم مردم به‌ویژه نخبگان، کارآفرینان، اصناف، هنرمندان، دانشگاهیان و دانش‌آموزان در محیط کار، مراکز دانشگاهی و آموزشی و مساجد اکران می‌شود.

به گفته وی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری، بسیج هنرمندان، بسیج دانشجویی، لشگر فرهنگی یوسف زهرا(عج)، موسسه فرهنگی هنری پیشگامان حوزه هنر، دفتر رسانه‌ای صادقی، نشریه مهر نیشابور و سایت فضل‌نیوز با برنامه بزرگ اکران شهرستانی عمار در نیشابور همکاری دارند.