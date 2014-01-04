سهام 4 شرکت دولتی عرضه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان خصوصی سازی بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهمی پالایش نفت لاوان شامل 571 میلیون و 710 هزار و 801 سهم به قیمت تابلو فرابورس در روز عرضه(معادل بسته شدن روز قبل از عرضه) به اضافه 50 درصد به شرط آن که از 57 هزار و 443 ریال کمتر نباشد را در روز دوشنبه 16 دی ماه در فرابورس عرضه می کند.



همچنین در روز سه شنبه 17 دی، 49 درصد سهام شرکت نفت و گاز سرو شامل 490 هزار سهم به قیمت پایه هر سهم 34 هزار و 359 ریال و ارزش کل پایه 16 میلیارد و 835 میلیون ریال در فرابورس و 17 درصد سهام شرکت عمران و مسکن سازان قزوین شامل 170 هزار سهم نیز به قیمت پایه هر سهم 12 هزار و 324 ریال و ارزش کل پایه 2 میلیارد و 95 میلیون ریال از طریق مزایده به فروش می‌رسد.



بر اساس این گزارش؛ 40 میلیون سهم شرکت پیمانکاری عمومی گسترش انرژی نوین معادل 40 درصد سهام این شرکت به ارزش پایه هر سهم 1197 ریال و ارزش کل پایه 47 میلیارد و 880 میلیون ریال در روز چهارشنبه 18 دی در فرابورس فروخته خواهد شد.