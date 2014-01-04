به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار با حضور وزير اقتصاد و اعضاي اين شورا در وزارت اقتصاد برگزار شد.

علی صالح آبادی در این جلسه گفت: طبق مقررات بازار سرمايه، معاملات در بورس همواره بايد به شكل حراج انجام شود و اگر موردي استثناء بخواهد خارج از ساعت معاملات و به اصطلاح توافقي انجام شود بايد به تصويب شورا برسد.

رئیس سازمان بورس در خصوص واگذاري شركت تجارت الكترونيك پارسيان گفت: اين شركت اكنون متعلق به بانك پارسيان است كه درخواست انتقال آن به شركت سرمايه گذاري پارسيان را دارد.

در ادامه اين جلسه، در مورد ضوابط انتخاب نماينده كانون در شوراي عالي تخصصي، معرفي شده از سوي آنان و همچنين حداقل سرمايه صندوقها موضوع بند (ب) ماده (4) قانون توسعه نيز اتخاذ تصميم شد.

وی با اعلام آمارهايي، گزارش تحليلي از بازار سرمايه ارائه و تصریح کرد: شاخص كل بازار سرمايه در پايان سال 1391 عدد 38 هزار واحد بوده است که اين روند تا زمان انتخابات به 45 هزار، از انتخابات تا تحليف به 57 هزار، از تحليف تا رأي اعتماد مجلس شوراي اسلامي به 59 هزار و بعد از آن تا به امروز به 86 هزار واحد رسيده است.

صالح آبادی، تاثير بر شاخص صنايع از طريق محصولات شيميايي را با 11 هزار واحد، بانك ها 7 هزار، فرآورده هاي نفتي 4800 ، فلزات اساسي 4 هزار ، هلدينگ 4 هزار ، كانه هاي فلزي 3200 ، مخابرات 2257 و خودرو 1700 واحد عنوان كرد.

وي تصريح كرد: صنايع شيميايي 24 درصد، بانكها 12 درصد، فلزات اساسي 12 درصد و فرآورده هاي نفتي 10 درصد بورس را تشكيل مي دهد.

صالح آبادي بر پيش بيني رقم 49 هزار ميليارد توماني سود خالص شركت ها در بورس تأكيد كرد و گفت: اين رقم نسبت به دوره گذشته 61 درصد رشد داشته است.

وي رقم سود تقسيم شده را 70 درصد اعلام كرد و اين در حاليست كه در نرم بين المللي اين رقم كمتر از 30 درصد است.

صالح آبادي در خصوص پذيره نويسي ابزارهاي نوين در بورس گفت: اين ابزارها شامل صكوك، اوراق مشاركت و ETF مي باشد و تاكنون 926 ميليارد تومان پذيره نويسي انجام شده است.

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار مهمترين دلايل رشد بورس را برگزاري انتخابات رياست جمهوري و نتايج حاصل از آن به ويژه توافقات انجام شده درباره مسائل هسته اي عنوان كرد.

وي خاطرنشان كرد: با كاهش مشكلات سياسي خارجي طي سال 92 شاهد كاهش نرخ ارز و قيمت طلا بوديم و ركود معاملاتي بخش مسكن منجر به هدايت جريان نقدينگي به بازار سرمايه و افزايش استقبال از سرمايه گذاري در اين بازار شده است.

صالح آبادي مهمترين اقدامات در حوزه بازار را حذف معاملات گروهي، راه اندازي سامانه معاملات توافقي، راه اندازي سامانه نامك و جايگزيني با سامانه پم و ساماندهي معاملات اعتباري و راه اندازي سامانه سكنا برشمرد.

وی همچنين گزارشي از اقدامات انجام شده در حوزه اطلاع رساني و فرهنگ سازي ارائه كرد.

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار پيشنهادات حوزه تأمين مالي را شامل فروش سهام مازاد بر كنترل سهامداران عمده و سرمايه گذاري مجدد بانكها ، انتشار اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام، انتشار اوراق مشاركت و انواع صكوك در بازار سرمايه با نرخ شناور، ايجاد هلدينگ هاي تخصصي و صندوقهاي سرمايه گذاري در پروژه، افزايش سرمايه شركت ها از محل منابع خارج از شركت، انتشار اوراق خزانه اسلامي و انتشار اوراق سلف كالايي عنوان كرد.

وي در مورد پيشنهادات حوزه صنايع خاص اظهار داشت: با رفع ابهام در خصوص برخي از اخبار تاثير گذار بر صنايع خاص مي توان تا حد زيادي از جو رواني حاصل از اين ابهامات كاست، از جمله اين موارد مي توان به نگراني از افزايش نرخ خوراك شركت هاي پتروشيمي و عطف به ماسبق شدن آن، وجود شايعاتي مبني بر حذف ماليات بر ارزش افزوده شركت هاي پالايشي، نگراني از افزايش نرخ بهره مالكانه استخراج كانه هاي فلزي و وضع عوارض صادرات آن اشاره كرد.

همچنین در این جلسه صالح آبادی، در خصوص ضوابط انتخاب نماينده كانون ها در شوراي عالي بورس، انتخاب آقاي حقيقي مهمانداري به عنوان نماينده معرفي شده از سوي آنان، پيشنهاد افزايش حداقل سرمايه صندوقها و درخواست نقل و انتقال خارج از ساعت شركت تجارت الكترونيك پارسيان از بانك پارسيان به شركت سرمايه گذاري پارسيان بعنوان عناوين دستور جلسه، مباحثي را مطرح كرد.

در پايان اين جلسه اعضاي شورا خواستار حضور رئيس كل بانك مركزي و وزير صنعت، معدن و تجارت شدند تا تصميمات با حضور آنان اتخاذ گردد.