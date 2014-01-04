مطالبات شهرداری اهواز نباید به صورت جزیره ای باشد

سید خلف موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: هدف اصلی ما در شهرداری جلب رضایت مردم است و برای نیل به این هدف شهرداری باید از تمام توان خود در جهت رسیدگی به اموری که مردم خواستار آن هستند بهره بگیرد.



وی افزود: یکی از اموری که سبب جلب رضایت مردم می شود توجه و رسیدگی به فضای شهری اهواز و ساماندهی وضعیت ظاهری و ارتقا روند زیباسازی شهر اهواز است.



شهردار اهواز با اشاره به نزدیک شدن ایام عید نوروز اظهار کرد: با توجه به مهمانپذیر بودن استان خوزستان و بالطبع شهرستان اهواز در ایام نوروز، رسیدگی به زیبا سازی فضای شهری و ورودی های این شهر در دستور کار شهرداری قرار دارد که به همین دلیل شهرداری اهواز در نظر دارد با تشکیل کمیته ای تحت عنوان کمیته زیبا سازی شهر اهواز به این مهم بپردازد.



موسوی تصریح کرد: رفع عقب ماندگی ها و رسیدن به سطح کیفی بالا نیازمند یک همکاری و مسوولیت پذیری همه جانبه از سوی همه است که در این میان وظیفه شهرداری مدیریت امور شهری و هماهنگ سازی فعالیتهای ساماندهی شهر اهواز خواهد بود که محقق شدن این امر بر پایه یک وحدت شکل می گیرد و همچنین مطالبات شهرداری نباید به شکل جزیره ای باشد.



وی با بیان اینکه در این راه بهره گیری از نظرات کارشناسانی که بتوانند در پیشبرد امور به شهرداری کمک کنند لازم و ضروری است، تاکید کرد: در این راستا معاونت شهرداری باید با یک برنامه ریزی منسجم از حضور این کارشناسان به عنوان مشاور در پروژه های عمرانی بهره بگیرد.

شهردار اهواز ادامه داد: مردم اهواز حق بزرگی بر گردن دولت و کل کشور دارند و با توجه به اینکه در سالهای جنگ تحمیلی اکثریت شهرهای خوزستان به علت اینکه در دل جنگ حضور داشتند از پیشرفت همزمان و پا به پای دیگر شهرهای کشور بازمانده اند و اهواز نیز به عنوان مرکز استان از این امر مستثنی نبوده است، و با اینکه سالها از پایان جنگ می گذرد اما هنوز به وضعیت دلخواه نرسیده است دیگر وقت آن رسیده که با یک همت مضاعف به سمت ارتقا سطح کیفی و کمی این شهرستان گام برداریم.

