94 درصد آرشیو الکترونیک اسناد خراسان جنوبی تهیه شد

علی پورحسین در گفتگو با مهر، اظهارداشت: طرح آرشیو الکترونیک اسناد در راستای بهبود ارائه خدمات به مردم در استان اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه این طرح از تیرماه سال گذشته در استان آغاز شده است، عنوان کرد: تاکنون از یک میلیون و 570 هزار و 71 برگ سند ولادت و وفات در استان بالغ بر یک میلیون و 478 هزار و شش برگ از این اسناد آرشیو الترونیکی شده است.

پورحسین با اشاره به اینکه 94 درصد اسناد ولادت و وفات استان آرشیو الکترونیک شده است، افزود: این اسناد در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور بارگذاری شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: آرشیو الکترونیک استان تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

پورحسین از وجود سه دفتر پیشخوان دولت در استان خبر داد و گفت: این دفاتر با هدف برون سپاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی راه‌اندازی و مشغول ارائه خدمات به مردم است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی از افزایش 5.87 درصدی واقعه ولادت در هشت ماهه امسال در استان خبر داد و گفت: طی این مدت 11 هزار و 611 واقعه ولادت به ثبت رسیده است.

وی همچنین به کاهش 2.5 درصدی فوتی های استان در این مدت اشاره کرد و بیان داشت: در این مدت 245 واقعه فوت در استان به ثبت رسیده است.

پورحسین به صدور شناسنامه های مکانیزه در استان اشاره کرد و ادامه داد: این نوع شناسنامه‌ها از ضریب امنیت بسیار بالایی برخوردار بوده و امکان جعل آن به صفر می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه این طرح از تیرماه 89 در استان آغاز شده است، عنوان کرد: از ابتدای اجرای طرح تا هشت ماهه امسال 71 هزار و 314 فقره شناسنامه مکانیزه بالای 15 سال صادر شده است.

وی ادامه داد: بیشترین شناسنامه های صادر شده مربوط به بیرجند با 36.68 درصد، قاین 14.6 درصد و طبس با 13.67 درصد است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: در هشت ماهه سال جاری بالغ بر 17 هزار و 140 فقره شناسنامه مکانیزه بالای 15 سال در استان صادر شده است.