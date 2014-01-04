بدهی 8 هزار میلیاردی حوزه سلامت/ اختصاص 10 درصد هدفمندی باید شفاف باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسن تامینی لیچائی با یادآوری ارایه لایحه بودجه سال 93 به مجلس، در مورد بودجه حوزه سلامت، افزود: با وجود آنکه بودجه حوزه سلامت نسبت به سال گذشته افزایش داشته اما باز هم کاستیهایی را میتوان در آن مشاهده کرد.
وی ادامه داد: حوزه سلامت با بدهی 8 هزار میلیاردی مواجه است که اگر بخواهد کل این مطالبات را پرداخت کند اعتبار ناچیزی برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باقی خواهد ماند؛ امروزه بسیاری از مطالبات پزشکان، پرسنل، مراکز آزمایشگاهی یا داروخانهها پرداخت نشده که باید برای رفع آن فکری اساسی کرد.
تامینی با انتقاد از اینکه وزارت بهداشت و درمان نمیتواند با این اعتبارات تعهدات خود را در زمینه تجمیع بیمهها عملیاتی کند، تصریح کرد: جداسازی بخش دولتی از خصوصی و تجمیع بیمهها از برنامههای حوزه سلامت به شمار میرفت که این موارد در بودجه بخش بهداشت و درمان لحاظ نشده است.
وی درباره اختصاص اعتبار حاصل از هدفمندی یارانههای به حوزه سلامت، تاکید کرد: سال گذشته مشخص شد تا 6 هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانهها به بخش سلامت اختصاص یابد که این مهم در صحن علنی مجلس نیز به تصویب رسید اما ریالی از آن پرداخت نشد.
تامینی یادآور شد: میزان استفاده از درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها در بودجه سال 93 مشخص نیست و هنوز نمیتوان به طور قاطع گفت که آیا دولت برنامهای برای اختصاص بخشی از این درآمد به حوزه سلامت دارد یا خیر.
وی با بیان اینکه بر اساس شنیدهها قرار است 10 درصد از درآمد هدفمندی یارانهها به حوزه سلامت اختصاص یابد، ادامه داد: دولت نباید اختصاص درصدی از عوارض سیگار یا مصرف نوشابه به حوزه سلامت را جایگزینی برای اختصاص درصدی از هدفمندی یارانهها به بخش بهداشت و درمان قرار دهد یا به عکس، با اختصاص 10 درصد از درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها، عوارض محصولات مضر را از حوزه سلامت کم کند.
تامینی افزود: به طور حتم اگر اختصاص درصدی از عوارض سیگار یا مصرف نوشابه به حوزه سلامت جایگزینی برای اختصاص درصدی از هدفمندی یارانهها باشد نشان دهنده آن است که دولت نتوانسته به تعهدات خود عمل کند اما اگر از محل اصلی هدفمندی یارانهها اعتباری اختصاص یابد میتوان بخش سلامت را به جایگاه رفیعی رساند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه باید رقم اختصاص 10 درصد از محل هدفمندی یارانهها به حوزه سلامت تعریف مشخصی داشته باشد، گفت: در بودجه سال گذشته نیز رقم 6 هزار میلیارد تومان به صورت درصدی اختصاص پیدا کرد که ما درخواست کردیم این رقم به صورت شفاف در بودجه در نظر گرفته شود.
نظر شما