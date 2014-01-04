بهره وری اقتصادی از موقوفات نیاز جامعه است/ دانشکده وقف تأسیس شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد اکبری، معاون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، در گفتگویی الگو و شیوه های گسترش وقف از منظر قرآن و ائمه اطهار(ع) را تشریح کرد.



وی اولین شیوه تأثیرگذاری در ترویج فرهنگ وقف را بصیرت افزائی، تقویت بنیه معرفتی و بالابردن سطح جهان بینی مردم و جامعه اسلامی دانست.



اکبری که درنشست هم اندیشی اساتید حوزه و دانشگاه با موضوع وقف سخن می گفت افزود: قرآن کریم در آیات متعددی بر این موضوع تأکید و عمل به آن را خواستار شده است.



این استاد حوزه و دانشگاه با نقل احادیثی از ائمه اطهار(ع) متذکر شد: همه عقب ماندگی و گمراهی ها، به دلیل جهل و نادانی انسان ها در جامعه است اما، مردمی که بصیرت دینی دارند، با استفاده از آموزه های دینی و سوق داده شدن به عمل خیر، واقف می شوند.



عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) متذکر شد: وقف، تجلی عمل صالح است و این سنت دارای جایگاه بالایی است. انبیاء الهی از بدو تولد تا هنگام مرگ، همه سرمایه وجودی مادی و معنوی خود را وقف خدا و در راه آن کردند.



وی گفت: هنگامی که مردم این آموزه ها را از منظر دین و قرآن داشته باشند، به خوبی به سمت وقف خواهند رفت. اگر موقف مردم از طریق معرفت افزائی نسبت به وقف افزایش یابد نه تنها بخشی از مال خود ، بلکه جان خود را هم وقف خواهند کرد.



وی تقویت بنیه و باور مردم را از جمله راهکارهای تقویت و نهادینه کردن وقف در جامعه دانست و گفت: یکی از بارزترین نمود عمل صالح، عمل نیک وقف است.



استاد دانشکاه امام صادق(ع) تصریح کرد: رابطه ایمان و وقف عبارت از رابطه درخت و میوه است و آن هنگامی می تواند ثمره بدهد که با عمل صالح توأم باشد که وقف مصداق بارز آن است.



اکبری عنوان کرد: انسان به طور فطری خواهان جمع کردن مال و نگهداری آن است، اما باید گفت راز و رمز ماندگاری آن، وقف است که انسان را به ابدیت پیوند می دهد. ائمه اطهار(ع) برای ما در زمینه انفاق و وقف یک الگو و نشانه هستند و نشان می دهند که چگونه در راه خدا از مال و هستی خود می گذرند.



اکبری گفت: وقف انسان را به کمال می رساند و زندگی امیر المؤمنین(ع) و ائمه اطهار(ع) برای ما باید سیره و الگو در زمینه انفاق و وقف باشد.



اکبری وقف فکر، علم، هنر و مال را مورد تأکید قرار داد و گفت: امانتداری و اعتماد مردم به مسئولان از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار در زمینه گسترش فرهنگ وقف در جامعه است.



معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم اضافه کرد: فطرت انسانها تشنه وقف و تقدیم همه هستی خود به خدای مبارک و تعالی است.



وی استفاده از بهره وری و تعامل با اهل قلم و هنر را یکی دیگر از راهکارهای تأثیرگذار در جامعه برای گسترش وقف دانست و گفت: استفاده از ظرفیت علمی، دانشمندان، دانشگاه ها و حوزه های علمیه بهترین ابزار برای تبیین جایگاه وقف و بسترسازی برای عمل صالح و باقیات الصالحات است.



وی تأسیس دانشکده وقف در کشور را خواستار شد و گفت: امروزه بهره وری از موقوفات و تأسیس دانشکده وقف برای ترویج و تبلیغ فرهنگ وقف در جامعه به عنوان نوعی خلأ احساس می شود و نیاز جامعه دینی و اسلامی است.



اکبری، انس مردم با قرآن و آموزه های قرآنی را از دیکر عوامل تأثیرگذار در زمینه بسط فرهنگ وقف دانست و گفت: قرآن ابزار ملامت، رشد و ترقی انسان را فراهم می کند.