طرح پایش و پویش استانها کلید خورد/ جزئیات شیوه انجام سفرهای استانی دولت 

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان 11 آبانماه سال جاری در حالی که حدود 3 ماه از آغاز به کار دولت تدبیر و امید گذشته بود و بحث های متعددی در خصوص انجام سفرهای استانی دولت و چگونگی ادامه یافتن آن مطرح می شد، گفت: ما اگر از رشد درون‌زا سخن می‌گوییم، به‌معنای این است که استعدادهای استانی را بشناسیم و وسایل مورد نیاز را برای رشد درون‌زای استان‌ها فراهم کنیم.

استان‌ها با یک یا چند سفر آباد نمی شوند

وی درحالی از طرح جدیدی درباره انجام سفرهای استانی در دولت دبیر و امید سخن گفت که گویا به شیوه قبلی انجام این سفرها انتقاد داشت. رئیس دفتر رئیس جمهور در ادامه از پیشنهاد خود برای تغییر نام سفرهای استانی به عنوان پایش و پویش استانی خبر داد و گفت: حیف است که اسم این برنامه‌ها را سفرهای استانی بگذاریم، چرا که استان‌ها با یک یا چند سفر آباد نمی‌شوند، بلکه باید جوشش درون‌زا داشته باشند.



نهاوندیان در خصوص این پیشنهای خود توضیح داد: "نباید تعهداتی در استان‌ها ایجاد کنیم که امکان تأمین آنها را نداشته باشیم"، بلکه باید پروژه‌هایی را آغاز کنیم که خود آن پروژه بتواند خرج خود را تأمین کند.

225 سفر استانی از ابتدای دولت یازدهم

این اظهارات رئیس دفتر رئیس جمهور نقطه آغاز نوع نگاه دولت به انجام سفرهای استانی و تغییر شیوه آن بود، چراکه بعد از آن سفرهای متعددی از سوی مقامات دولتی در سطح معاونان رئیس جمهور، وزیران دولت و حتی معاونان آنها آغاز شد تا جایی که در خبری رسمی تعداد این سفرها از ابتدای آغاز به کار دولت بیش از 225 مورد عنوان شد.

البته گویا این شیوه اصلی دولت یازدهم در انجام سفرهای استانی خواهد بود، چراکه عمده مقامات ارشد دولت انجام این سفرها به شیوه قبلی و تصویب چند صد مصوبه بدون پشتوانه مالی، فنی و علمی را نادرست و غیرممکن می دانند. موضوعی که رئیس جمهور، سخنگوی دولت و برخی معاونان روحانی نظیر مجید انصاری نسبت به آن انتقادات بسیاری را مطرح کرده اند و عملی کردن مصوبات استانی دولت های نهم و دهم را نیازمند بیش از 400 هزار میلیارد تومان اعتبار خوانده اند.

البته همان طور که بارها از سوی مقامات ارشد دولت یازدهم، بویژه محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تاکید شده است، تعطیلی کارهای کل دولت و رفتن تمامی اعضای آن به استانها به منظور انجام سفر استانی اقدامی نادرست است که قطعا دولت فعلی در طرح پایش و پویش استانها به دنبال تغییر این شیوه است.

بر این اساس شنیده شده است که هم اکنون دولت تدبیر و امید در حال تهیه طرحی با عنوان پایش و پویش استانها است که بر اساس آن نحوه انجام سفرهای استانی از سوی دولت یازدهم و مقامات آن بویژه شخص رئیس جمهور مشخص خواهد شد.

گزارش سفرهای استانی اعضای دولت به هیات وزیران

در همین خصوص حجت الاسلام علی یونسی، دستيار ويژه رئيس جمهور در امور اقوام و اقليت هاي مذهبي پس از انجام اولین سفر استانی خود به سیستان و بلوچستان تاکید کرد: اين سفر و سفرهايي از اين دست با تمام جزئياتش به طور مستقيم به رئيس جمهوري و هيات دولت گزارش داده خواهد شد. به طور معمول، گزارش سفرها و اقدامات اينجانب به رياست محترم جمهوري، معاون اول ايشان و سرپرست نهاد رياست جمهوري تقديم مي شود البته متناسب با فراخور موضوع، گزارش مرتبط با وزارتخانه يا سازمان خاص، علاوه بر موارد فوق به آن نهاد مربوطه نيز ارسال مي شود. در ضمن، گزارش اين سفر از سوي آقاي دکتر نوبخت، در هيات دولت مطرح خواهد شد.

وی درباره سیاست دولت تدبیر و امید در انجام سفرهای استانی افزود: سياست هاي اتخاذ شده در دولت يازدهم درخصوص استان ها مبتني بر اين است كه زمينه اي فراهم كند تا استانداري ها بيش از پيش فعال شده و مشكلات را حل كنند. از اين رو اشراف استانداران به مسائل منطقه اهميت مي يابد. همچنين در اين راستا به كارگيري افراد متخصص و بومي مي تواند به حل مشكلات كمك كند؛ مسيري كه در دولت قبل به خوبي پيش نرفت و موجب اعتراض نمايندگان اين استان از كيفيت استخدام ها دراين استان شد، استخدام هايي كه بي شمار بود و افراد بومي كمتري در آن به چشم مي خورد.

یونسی در تشریح اهداف سفرهای استانی در دولت یازدهم تصریح کرد: طبق اين سياست كلي بود كه سفيران دولت يازدهم جلسات مختلفي را با افراد تاثيرگذار در اين استان ها ترتيب دادند. ديدارهايي با حضور نماينده ولي فقيه در استان؛ استاندار، نماينده اهل سنت در مجلس خبرگان رهبري، چند تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شخصيت هاي برجسته اي از علماي شيعه و سني، پيرامون مسائل و مشکلات استان و البته جلسه اي با همه اعضاي ستاد انتخاباتي دکتر روحاني در استان نيز نمونه اي از اين جلسات است.

برنامه دولت برای پایش و پویش استانها

دستيار ويژه رئيس جمهور در امور اقوام و اقليت هاي مذهبي علت عدم اطلاع رسانی درخصوص چگونگی انجام سفرهای استانی در دولت یازدهم را عمل گرا بودن دولت و دوري از ايجاد فضاهاي تبليغاتي عنوان کرده و یادآور شده است که دولت به دور از تبليغات سفرهاي استاني به دنبال برنامه اي براي «پايش و پويش استان ها »است.

بر اساس آنچه تاکنون از سوی مقامات دولتی مورد تاکید قرار گرفته است، دولت به جز هدف عمراني و توسعه محوري به دنبال ايجاد تاثيرات فرهنگي و اجتماعي نيز هست. فعاليت هايي كه مردم استان ها را قانع كند كه در آينده كشور سهيم هستند و به اين طريق اميد و تلاش را در كالبد آن ها بدواند. از اين جهت يونسي با بيان اين كه يكي ازاهداف اين سفر آشنايي با مشكلات مردم است، بيان مي كند: فعال نگه داشتن فضاي سياسي کشور هدف ديگري است كه دنبال مي كنيم. ما مي خواهيم مردم و نهادهاي مردمي پيرامون مسائل و برنامه هاي دولت نظر بدهند و عملکرد دولت را نقادانه پيگيري کنند. مردم بايد نسبت به آينده کشور حساس باشند. در اين راستا، احزاب ملي و محافل سياسي مي بايست پويا و سرزنده باشند و براي ايفاي نقش کادرسازي کنند.

رویکرد دولت در اولویت بخشی به مسائل مهم کشور و استانها و تلاش برای رفع آنها در نوع بودجه ریزی هم دیده می شود، جایی که اولویت بودجه به اتمام پروژه هایی که امکان اتمام آنها در سال 93 وجود دارد، اختصاص داده شده و قرار است بر این اساس بیش از 360 پروژه در سال 93 به بهره برداری برسد. البته این موضوع با واکنش برخی نمایندگان استانها مواجه شد و آنها در پی این نوع نگاه دولت تهدید به استعفای دسته جمعی کردند، اما پاسخ دولت این بودکه این رویکرد باعث رونق تولید و رفع بخشی از مشکلات اقتصادی خواهد شد.

جزئیات چگونگی سفرهای استانی اعضای دولت و رئیس جمهور

نوع جديد سفرهاي استاني با عنوان پايش و پويش استان ها گرچه شیوه قبلی سفرهای استانی را در ذهن افراد متبادر نمی کند، اما بر این اساس قرار است موضوعات و مشکلات مهم استانها با سفر معاونان رئیس جمهور، وزیران و معاونان آنها مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای عملی برای آن ارائه شود، ضمن اینکه در این نوع سفرها دیگر خبری از اعزام دسته جمعی و چند روزه اعضای دولت به یک استان و تصویب چند صد مصوبه طی یک جلسه خبری نخواهد بود و مشکلات استانها در چارچوب جلسات شورای اداری استانها و با حضور نمایندگان مجلس، استاندار و چهره های استانی بررسی خواهد شد.

در این نوع رویکرد قرار است چارچوب مشخصی هم برای انجام سفرهای رئیس جمهور به استانهای مختلف کشور در نظر گرفته شود، اما در این سفرهای هم خبری از استقبال مردمی از فرودگاه تا محل سخنرانی و اینگونه اقدامات نخواهد بود.