منتظر رييس جديد سازمان تربيت بدني هستم // استقلال همواره ازمشكلات مالي رنج مي برد

علي فتح الله زاده عضوهيات مديره باشگاه استقلال تهران درگفتگو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: درجلسه هيات مديره شخصا پيشنهاد واگذاري روزنامه به مديريت باشگاه را ارايه كردم، زيرا هزينه كردن شخصي بيش ازاين براي روزنامه اي كه توقعات فراواني را پشت سرخود دارد، دشواربود.

وي ادامه داد: متاسفانه روزنامه استقلال جوان با هزينه شخصي اداره مي شود وهيچكدام ازمسوولان باشگاه نيزدراين زمينه همكاري نمي كنند، اما دركنار آن توقعات فراواني از اين روزنامه داشته و انتظارات ازآن بسياراست. بازيكنان، هواداران و تمامي افرادي كه به اين تيم علاقه دارند نيز ازروزنامه انتظاردارند، اما هيچكس دراين زمينه كمكي نمي كند.

فتح الله زاده يادآورشد: روزنامه استقلال جوان اينروزها ضررمي دهد و اداره آن با هزينه شخصي ديگربرايم ممكن نيست، به همين خاطر ازامروز آن را تعطيل كردم تا مديريت باشگاه استقلال ازاين پس نسبت به اداره آن اقدام نمايد.

عضوهيات مديره باشگاه استقلال درخصوص مشكلات مالي اين باشگاه اظهارداشت: استقلال همواره ازمشكلات مالي رنج مي برد. درزمان مديريت من نيز اين مشكلات به شكل ديگري وجود داشت، اما من ازعنوان كردن آنها خودداري كرده وبدنبال پيدا كردن راه حل بودم. درعين حال تمامي اعضاء هيات مديره تلاش خود را بكارخواهند گرفت تا بتوانند نيازهاي مالي باشگاه را حل وفصل نمايند.

وي درمورد كمك 200 ميليون توماني رياست جمهوري به باشگاه استقلال نيزگفت: منتظرهستم تا رييس جديد سازمان تربيت بدني مشخص شود تا ازطريق وي نسبت به مطالبه اين مبلغ اقدام نمايم.