همدان داراي مرتفع ترين سالن سنگوردي كشور است

حمدالله چاروسايي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سالن سنگنوردی فرهاد مجهزترین دیواره سنگنوردی خاورمیانه با دیواره‌های سرعت، بلدرینگ و سختی براساس استاندارد بین‌المللی، اتاق قرنطینه و سکوی تماشاگران با ظرفیت 700 تا هزار نفر است.

سخنگوي اداره ورزش و جوانان استان همدان افزود: در سالن سنگنوردي فرهاد يك دوره مسابقات سنگنوردي ديروز جمعه، برگزار شد كه برترین‌های اين دوره مسابقات سنگنوردی استان همدان مشخص شدند.

وي اذعان داشت: اين دوره از مسابقات سنگنوردي همدان در سالن اختصاصی سنگنوردی همدان برگزار شد كه در آن شركت كنندگان به رقابت با يكديگر پرداختند.

سخنگوي اداره ورزش و جوانان استان همدان افزود: در این رقابت‌ها 46 سنگنورد در 2 رشته بلدرینگ و سرطناب در رده سنی آزاد با یکدیگر رقابت كردند.

وي بيان داشت: در اين دوره از مسابقات میثاق قزلباش در رشته بلدرینگ یا سنگ کوتاه توانست به قهرماني دست يابد.

چاروسايي اضافه كرد: همچنين در رشته بلدرينگ امیر پیرویسی در جای دوم ایستاد و امید سلیم جواهری و امیر نادری توانستند به ترتیب در مقام هاي سوم و چهارم قرار گيرند.

سخنگوي اداره ورزش و جوانان استان همدان عنوان داشت: احمدرضا سلگی دارنده مدال آسیایی در رشته سرطناب یا سختی مسیر نيز توانست در جايگاه اول قرار گيرد.

وي در پايان گفت: همچنين در رشته سرطناب احمدرضا جمشیدی دوم شد و امید سلیم جواهری و امیر پیرویسی نيز به ترتیب در جايگاه هاي سوم و چهارم قرار گرفتند.