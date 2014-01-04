مهرداد خوشبخت کارگردان فیلم "صدای پای من" به خبرنگار مهر گفت: فیلم "صدای پای من" با موضوع کودک و نوجوان از جمله آثار سینمایی بود که پس از تولید در اغلب جشنواره ها با این موضوع حضور پیدا کرد اما متاسفانه این فیلم با توجه به تعدد حضورهای بین المللی خود هنوز نتوانسته است در ایران اکران عمومی شود.

به گفته وی، حضور در جشنواره‌هایی در چین و ترکیه از جمله حضورهای جهانی "صدای پای من" است.

این کارگردان با اشاره به اینکه این فیلم محصول سیمافیلم است، بیان کرد: طی توافقی که با محمدرضا معصوم زادگان رئیس مرکز سیما داشتیم قرار است این فیلم را اسفندماه اکران کنیم.

خوشبخت درباره اکران فیلم "عقاب صحرا" نیز گفت: هنوز با مدیریت جدید فارابی برای اکران این فیلم سینمایی وارد مذاکره نشده ام اما به زودی مذاکره هایی با این نهاد سینمایی انجام خواهد شد و زمان اکران آن نیز مشخص خواهد شد.

این کارگردان در پایان توضیح داد: فیلمنامه "یادگاری"را در دستور کار دارم و تنها بحث سرمایه گذاری آن مطرح است که در صورت تامین هزینه ها سال آینده این فیلم را تولید خواهم کرد.

داستان فیلم "صدای پای من" درباره دانیال قهرمان دو و ميداني در يكی از روستاهای مرزی كشور است که بر اثر برخورد با مين، پاي خود را از دست مي دهد. او با كمک معلم و خانواده اش و يک پای مصنوعی كه حرف می زند، دوران افسردگی را طی می كند. پای مصنوعی آرزو دارد كه واقعی شود و در كفش بو بگيرد! فرشته مهربان به او قول می دهد كه اگر پای خوبی برای يک بچه باشد، او را واقعی كند. شب مسابقه پای مصنوعی گم مي‌شود که رقيب دانيال آن را دزديده است...

مهران احمدی، فرشته سرابندی، مرتضی زارع و ... بازیگران فیلم هستند.