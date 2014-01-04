رشد 4 برابری تعداد افراد چاق در کشورهای در حال توسعه

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس گزارش منتشر شده توسط موسسه توسعه فرامرزها در لندن، درحال حاضر تعداد افراد چاق و دارای اضافه وزن در کشورهای درحال توسعه بسیار بیشتر از کشورهای غنی است.

این موسسه مستقر در لندن اعلام کرد که بیش از یک سوم از همه بزرگسالان سراسر دنیا یعنی 1.46 میلیارد نفر طی دوره بررسی شده چاق یا دارای اضافه وزن هستند.

بین سالهای 1980 و 2008، تعداد افراد چاق و دارای اضافه وزن در کشورهای درحال توسعه از 250 میلیون به 904 میلیون افزایش یافته است. این درحالی است که این رقم در کشورهای توسعه یافته از 321 میلیون به 557 میلیون رسیده است.

استیو ویگینز پژوهشگر موسسه تحقیقاتی فرامرزها در لندن که گزارش " رژیمهای آینده" را نوشته است گفت: نرخ درحال رشد اضافه وزن و چاقی در کشورهای درحال توسعه هشدار دهنده است.

در این تحقیق آمده است که افزایش چاقی در نتیجه تغییر رژیم غذای در کشورهای درحال توسعه صورت گرفته است، وقتی که درآمد افزایش می یابد، مردم رژیم غذایی خود را از غلات به گوشت، چربیها و شکر تغییر می دهند. مصرف بیش از حد غذا با دنبال کردن سبک زندگی بی حرکت و نشسته عامل این چاقی محسوب می شود.