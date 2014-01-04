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۱۴ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۳۷

بازرسی از 700 هزار واحد عمده و خرده‌فروشی/ پلمپ 297 واحد صنفی به‌دلیل تکرار تخلف

بازرسی از 700 هزار واحد عمده و خرده‌فروشی/ پلمپ 297 واحد صنفی به‌دلیل تکرار تخلف

مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه از 700 هزار واحد عمده فروشی و خرده فروشی در سطح بازار بازرسی به عمل آمده است، گفت: بر این اساس، 297 مورد پرونده تکرار تخلف تشکیل شد.

مجتبی قاسمی در گفتگو با مهر گفت: در آبان ماه سال جاری 520 هزار و 445 مورد بازرسی از واحدهای خرده فروشی و 184 هزار و 629 مورد بازرسی از واحدهای عمده فروشی در سطح بازار بازرسی به عمل آمده است.

مدیرکل بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به پرونده های تخلف تشکیل شده در آبان ماه سال جاری، افزود: بر این اساس در بخش خرده فروشی 32 هزار و 155 مورد پرونده و در بخش عمده فروشی 10 هزار و 508 مورد پرونده تخلف تشکیل شده، ضمن اینکه تعداد تخلفات کشف شده نیز 55 هزار و 719 مورد بوده است.

وی تصریح کرد: همچنین در آبان ماه سال جاری به 25 هزار و 879 مورد شکایت مردمی رسیدگی شده است و در این میان 297 واحد صنفی به دلیل تکرار تخلف، پلمپ شده اند.

کد مطلب 2207166

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