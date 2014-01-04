مجتبی قاسمی در گفتگو با مهر گفت: در آبان ماه سال جاری 520 هزار و 445 مورد بازرسی از واحدهای خرده فروشی و 184 هزار و 629 مورد بازرسی از واحدهای عمده فروشی در سطح بازار بازرسی به عمل آمده است.

مدیرکل بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به پرونده های تخلف تشکیل شده در آبان ماه سال جاری، افزود: بر این اساس در بخش خرده فروشی 32 هزار و 155 مورد پرونده و در بخش عمده فروشی 10 هزار و 508 مورد پرونده تخلف تشکیل شده، ضمن اینکه تعداد تخلفات کشف شده نیز 55 هزار و 719 مورد بوده است.

وی تصریح کرد: همچنین در آبان ماه سال جاری به 25 هزار و 879 مورد شکایت مردمی رسیدگی شده است و در این میان 297 واحد صنفی به دلیل تکرار تخلف، پلمپ شده اند.