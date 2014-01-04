برداشت از سطح جنگلهای مازندران کاهش یافته است

عباسعلی نوبخت در گفتگو با خبرنگار مهر، سطح جنگل های استان منطقه ساری را بیش از 794 هزار هکتار بیان کرد و گفت: میزان برداشت سالانه اکنون به 350 هزار مترمکعب در سال رسیده که کاهش را نشان می دهد.

وی سطح رویش سالانه را در 2.5 متر مکعب بیان کرد و گفت: سالانه یک میلیون و 700 هزار مترمکعب رویش سالانه در سطح عرصه های جنگلی استان داریم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بهره برداری بمنظور استحصال چوب در سطح جنگلهای منطقه نداریم و بیشتر سطح برداشتها به دلیل عملیات یبهداشتی صورت می گیرد.

نوبخت مساحت حوزه آبخیز استان را حدود 2.6 میلیون هکتار بیان کرد و گفت: بیش از 76 درصد زمین های استان دارای شیب بیشتر از 10 درصد که حدود 39 درصد آن با شیب بالای 50 درصد است.

مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران- ساری بیان داشت: این میزان نشان دهنده پایین بودن سطح زمین های پست و جلگه ای استان است.

وی درباره وضعیت زمین شناسی استان بیان داشت: 44 درصد از اراضی جنس آن از خاک سست و از نوع مارن، شیل، ماسه سنگ، رسوبات کواترنری است و متاسفانه با درجه حساسیت زیاد و خیلی زیاد نسبت به فرسایش و اغزش هستند.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران متوسط فرسایش ویژه استان را 15.9 تن در هکتار در سال بیان کرد و گفت: متوسط رسوب ویژه حدود 5.5 تن در هکتار در سال برآورد می شود که به مخازن سدها یا شبکه های آبیاری و یا دریا می ریزد.

وی به شرایط سخت خاکسازی اشاره و اضافه کرد: اندامها و تنه درختان پیر یا بقایای آنها توسط میکرو ارگانیسم های موجود در خاک تجزیه می شوند و تبدیل به هوموس شده که هوموس دارای مواد آلی است که موجب چسبندگی بین ذرات خاک شده و خاکشویی را کاهش و موجب تعدیل فرسایش خاک می شود.