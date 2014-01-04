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۱۴ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۰۶

نوبخت:

برداشت از سطح جنگلهای مازندران کاهش یافته است

برداشت از سطح جنگلهای مازندران کاهش یافته است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری گفت: میزان برداشت از سطح جنگل های استان 50 هزار مترمکعب کاهش یافته است.

عباسعلی نوبخت در گفتگو با خبرنگار مهر، سطح جنگل های استان منطقه ساری را بیش از 794 هزار هکتار بیان کرد و گفت: میزان برداشت سالانه اکنون به 350 هزار مترمکعب در سال رسیده که کاهش را نشان می دهد.
 
وی سطح رویش سالانه را در 2.5 متر مکعب بیان کرد و گفت: سالانه یک میلیون و 700 هزار مترمکعب رویش سالانه در سطح عرصه های جنگلی استان داریم.
 
وی تصریح کرد: در حال حاضر بهره برداری بمنظور استحصال چوب در سطح جنگلهای منطقه نداریم و بیشتر سطح برداشتها به دلیل عملیات یبهداشتی صورت می گیرد.
 
نوبخت مساحت حوزه آبخیز استان را حدود 2.6 میلیون هکتار بیان کرد و گفت: بیش از 76 درصد زمین های استان دارای شیب بیشتر از 10 درصد که حدود 39 درصد آن با شیب بالای 50 درصد است.
 
مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران- ساری بیان داشت: این میزان نشان دهنده پایین بودن سطح زمین های پست و جلگه ای استان است.
 
وی درباره وضعیت زمین شناسی استان بیان داشت: 44 درصد از اراضی جنس آن از خاک سست و از نوع مارن، شیل، ماسه سنگ، رسوبات کواترنری است و متاسفانه با درجه حساسیت زیاد و خیلی زیاد نسبت به فرسایش و اغزش هستند.
 
مدیرکل منابع طبیعی مازندران متوسط فرسایش ویژه استان را 15.9 تن در هکتار در سال بیان کرد و گفت: متوسط رسوب ویژه حدود 5.5 تن در هکتار در سال برآورد می شود که به مخازن  سدها یا شبکه های آبیاری و یا دریا می ریزد.
 
وی به شرایط سخت خاکسازی اشاره و اضافه کرد: اندامها و تنه درختان پیر یا بقایای آنها توسط میکرو ارگانیسم های موجود در خاک تجزیه می شوند و تبدیل به هوموس شده که هوموس دارای مواد آلی است که موجب چسبندگی بین ذرات خاک شده و خاکشویی را کاهش و موجب تعدیل فرسایش خاک می شود.
کد مطلب 2207169

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