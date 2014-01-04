وزارت کشور نسبت به احزابی که مورد بی مهری قرار گرفته اند تعیین تکلیف کند

به گزارش خبرنگار مهر، رسول منتجب نیا در اولین گردهمایی احزاب فعال سیاسی با عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور که صبح امروز در وزارت کشور در حال برگزاری است با بیان اینکه وزارت کشور باید در این زمینه تلاش بیشتری از خود نشان دهد، گفت: امروز فضای امنیتی به جای فضای سیاسی در جامعه حاکم شده است و دلیل آن این است که تحمل جامعه نسبت به نظرهای متفاوت پایین است و برخی از مسئولان نیز نسبت به وظیفه خود در قبال تحزب به درستی عمل نکرده اند.

قائم مقام حزب اعتماد ملی در ادامه با انتقاد از عملکرد دولت گذشته و رفتارش نسبت به تحزب، گفت: این دولت که هدفش تحقق مردم سالاری دینی است امیدواریم توجه بیشتری به احزاب داشته باشد.

وی با بیان اینکه حزب ارزش است نه ضد ارزش، گفت: وزارت کشور باید با آغوش باز با احزاب برخورد کند.

منتجب نیا افزود: همان گونه که سیاست خارجی دولت تدبیر و امید به اهلش سپرده شده و توانسته موفقیت های بزرگی به دست آورد، انتظار داریم وزیر کشور نیز سیاست داخلی را به گونه ای پیش برد که برخی از بی صبری ها و برخوردهای غلط جای خود را به برخورد کرامت آمیز بدهد.

وی افزود: همان گونه که ما در این نشست از گروه ها و جناح های مختلف دور هم آمده ایم و با یکدیگر تبادل نظر می کنیم مردم نیز باید بتوانند به خصوص در ایام انتخابات درکنار هم باشند.

قائم مقام حزب اعتماد ملی همچنین با اشاره به انحلال برخی از احزاب گفت: وزارت کشور نیز باید هر چه زودتر نسبت به برخی احزاب تعیین تکلیف کند.

منتجب نیا تاکید کرد: برخی از احزاب مورد بی مهری قرار گرفته اند به خصوص یک حزبی که در گذشته بیش از 2 میلیون درخواست عضویت داشته و امروز اسنادش به تاراج رفته است، وزارت کشور نیز باید در این زمینه پاسخگو باشد.