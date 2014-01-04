حقوق شهروندی در سایه صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج پور نصیری ظهر شنبه در آستانه آغاز به کار همایش ملی شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در رشت افزود: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر می‌ شود که سندی حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان است.

وی همچنین با اشاره به اینکه قانون برای شهروندان به عنوان خریداران ساختمان این حق را قائل شده است، اظهارداشت: براساس مبحث دوم قانون و مقررات ملی ساختمان فروشنده مکلف است تا هنگام نقل و انتقال در کنار سند مالکیت و شناسنامه ساختمان، سندی را در اختیار خریدار قرار دهد که مشخصات فنی ساختمان در آن درج شده باشد.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان گفت: این سند که در قانون "شناسنامه فنی و ملکی ساختمان " نامیده می‌شود حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان مانند مشخصات عوامل سازنده و یا مشخصات مصالح به کار رفته در آن است.

وی افزود: اجرای صدور شناسنامه فنی و ملکی در استان از ساختمان ‌هایی با مساحت بیش از دو هزار متر مربع و یا ساختمان های دارای بیش از پنج سقف از ابتدای مهر ۹2 آغاز شده است و به زودی مشمول همه ساختمان‌ های دارای پروانه ساختمانی خواهد شد.

پور نصیری ادامه داد: گیلان در خصوص تهیه شناسنامه فنی و ملکی به صورت الکترونیکی جزء استان ‌های پیشرو بوده و امید است در آینده نزدیک شامل همه مراحل صدور شود.

وی یادآورشد: براساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان صدور پایان کار منوط به صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان است که شهرداری‌ ها و دیگر مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند پیش از صدور پایان کار، شناسنامه فنی و ملکی را از سازنده مطالبه کنند.