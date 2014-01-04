اجاره دادن سالنهای دانشگاهی برای درآمدزایی در شان دانشگاه نیست

دکترحسن مروتی در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: عمده ترین منابع درآمد زایی دانشگاه شهید چمران اهواز از راه پژوهشی و آموزشی است.

وی ادامه داد: دانشگاه با دستگاه‌های اجرایی قرارداد همکاری پژوهشی منعقد می کند که بیشتر درآمد آن سهم محقق می شود و تنها دانشگاه بالاسری از این پروژه ها دریافت می کند که این بالا سری درآمد اختصاصی دانشگاه محسوب می شود.

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: روش بعدی دانشگاه درآمد زایی از طریق آموزشی است که عمده ترین منابع آن پردیس‌های دانشگاهی هستند که درحال حاضر پردیس دانشگاه شهید چمران راه اندازی شده و تعداد دانشجویان و رشته های آن رو به افزایش است.

وی ادامه داد: راه اندازی این پردیس هم نیاز آموزشی استان بوده و هم نیاز آموزشی دانشجویانی که قصد دارند برای ادامه تحصیل به خارج از کشور سفر کنند که وجود این پردیس‌ مانع خروج این دانشجویان شده است.

رئیس دانشگاه شهیدچمران اهواز تصریح کرد: بعد از کسر هزینه حق التدریس و مواد آزمایشگاهی آنچه باقی می ماند به عنوان درآمد دانشگاه محسوب می شود.

وی بابیان اینکه عمده ترین منابع درآمد زایی دانشگاه از طریق آموزشی و پژوهشی است تصریج کرد: دانشگاه دارای رستوران، سالن ورزشی و دیگر مجموعه ها است ولی اجاره دادن این بخش ها به بخش خصوصی برای درآمد زایی در شان دانشگاه نیست، شان دانشگاه درآمد زایی از طریق آموزشی و پژوهشی است که هردو از ظرفیت و پتانسیل لازم برای درآمد زایی دانشگاه برخوردارند.