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۱۴ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۲۱

پایان عملیات امدادرسانی در بستک/ برپایی 4 هزار چادر

پایان عملیات امدادرسانی در بستک/ برپایی 4 هزار چادر

عملیات امدادرسانی و اسکان اضطراری زلزله زدگان هرمزگانی با برپایی ۳ هزار و ۹۱۸ چادر امدادی شب گذشته پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند رئیس سازمان امداد و نجات از برپایی ۳ هزار و ۹۱۸ چادر در مناطق زلزله زده بستک خبر داد و گفت: با برپایی این چادرها در قالب  ۱۴ اردوگاه‏، عملیات امدادرسانی در مرحله اولیه و اسکان اضطراری مردم زلزله زده استان هرمزگان شب گذشته به پایان رسید.

وی به فعالیت گسترده امداد هوایی در دو روز گذشته در مناطق زلزله زده بستک اشاره کرد و افزود: دو فروند بالگرد حاضر در منطقه با بیش از ۱۰ ساعت پرواز‏‏‏ ، ۵۴ نیروی امدادی و ۶ تن محموله ارسالی را جابجا کردند.

کولیوند خاطر نشان کرد: تا شب گذشته‏، ۱۵ پس لرزه در منطقه بستک به وقوع پیوست که بزرگترین آن به بزرگی ۴٫۵ ریشتر بود.

کد مطلب 2207207

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