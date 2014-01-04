به گزارش خبرنگار مهر، اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تكميل ظرفيت برخي از كدرشته هاي تحصيلي درآزمون دوره‌هاي كارداني نظام جديد (دانشگاه فني و حرفه‌اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي) سال 1392 روز یکشنبه 15 دی ماه 92 منتشر خواهد شد.

داوطلباني كه در آزمون دوره‌هاي كارداني نظام جديد (دانشگاه فني و حرفه‌اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي) سال 1392، ثبت نام و شركت کرده اند (اعم از حاضرين و غائبين) و نيز داوطلباني كه در آزمون مذكور ثبت نام نکرده اند، می تواند در اين مرحله شرکت کنند.

پذیرش در مرحله تكميل ظرفيت براي بهمن ماه سال 92 در برخي از كد رشته هاي تحصيلي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي بر اساس نمره آزمون و از بين شركت كنندگان در آزمون و براي برخي از كدرشته هاي تحصيلي موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غير دولتي در آزمون پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي (معدل كل ديپلم) صورت خواهد گرفت.

متقاضيان مي توانند براساس شرايط و ضوابطي كه در اطلاعيه اين سازمان منتشر خواهد شد با مراجعه به سايت اينترنتي سازمان سنجش به نشاني: www.sanjesh.org و پرداخت مبلغ 35 هزار ريال وجه ثبت نام و تكميل فرم انتخاب رشته اقدام کنند. مهلت ثبت نام در این مرحله از روز دوشنبه 16 دی ماه تا 21 دی ماه است.

ظرفیت پذیرش در مرحله تكميل ظرفيت برخي از كدرشته هاي تحصيلي در آزمون دوره‌هاي كارداني نظام جديد (دانشگاه فني و حرفه‌اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي) 85 هزار و 457 نفر است که از این تعداد 680 نفر برای دوره های روزانه و 444 نفر برای دوره های شبانه دانشگاه فنی حرفه ای و 84 هزار و 333 نفر برای موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی پذیرش می شوند.