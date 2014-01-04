تحصیل دانش آموزان شین آبادی در تهران 

به گزارش خبرگزاری مهر، در پي دريافت خبر بستري شدن دانش آموزان مصدوم سانحه روستاي شين آباد در يكي از بيمارستان هاي واقع در منطقه شش تهران بلافاصله همكاران دوره ابتدايي به منظور دلجويي از اين عزيزان و با توجه به ابراز شوق فراوان آنان نسبت به آموختن و درس گرفتن ، در محل بیمارستان حضور یافته و در تعطیلات هفته گذشته تاکنون تا كنون ، به طور مداوم در محل بیمارستان حاضر شده و به دانش آموزان تدریس می کنند تا هم التيامي باشد بر جراحت هاي دردناك آنان و هم اینکه دانش آموزان از درس های خود عقب نیافتند.

فریبرز حمیدی معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نحوه تدریس معلمان به این دانش آموزان توضیح داد: آموزش معلمان به این دانش آموزان به صورت مستمر و با هر بار حضور آنها در تهران به منظور درمان است و هدف از این اقدام جلوگیری از عقب افتادن دانش آموزان در تحصیلشان است.

وی با بیان اینکه كلاسهاي اين دانش آموزان همه روزه به طور مستمر در ساعت هايي كه از قبل برنامه ريزي شده در محل بيمارستان به همراه كتب آموزشي برگزار می شود، افزود: دو نفر از معلمان باتجربه پایه پنجم ابتدایی آموزش به این دانش آموزان را برعهده گرفته اند.

حمیدی درباره تعداد ساعت آموزش به دانش آموزان شین آباد، گفت: تعداد ساعات آموزشی متناسب با توانمندی دانش آموزان است تا هیچ خللی در روند درمان آنها نیز ایجاد نشود.