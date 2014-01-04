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۱۴ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۴۸

محبي به مهر خبر داد:

22 محل نگهداري غيرمجاز كود حيوان در شهرك طرق مشهد جمع‌آوري شد

22 محل نگهداري غيرمجاز كود حيوان در شهرك طرق مشهد جمع‌آوري شد

مشهد - خبرگزاري مهر: شهردار منطقه هفت مشهد گفت: شهرداري منطقه هفت مشهد در راستاي مقابله با معضلات بهداشتي اقدام به جمع آوري 22 مركز نگهداري غير مجاز كود حيواني در شهرك طرق مشهد كرده است.

احمد محبي در گفتگو با خبرنگار مهر از جمع آوري 22 مركز جمع آوري غير مجاز نگهداري كود حيواني در شهرك طرق مشهد خبر داد و اظهار كرد: نگهداري كود حيواني در نزديكي محل زندگي انسان باعث گسترش برخي بيماري خواهد شد.

وي افزود: شهرداري منطقه هفت در راستاي دفاع از حقوق شهروندان و ساكنان منطقه كم برخوردار شهرك طرق مشهد طي چند ماه گذشته اقدام به جمع آوري و تعطيلي مراكز غير مجاز نگهداري كود حيواني كرده است.

شهردار منطقه هفت مشهد همچنين از جمع آوري 800 قلاده سگ ولگرد از محدوده خدماتي شهرداري منطقه تحت مديريتش خبر داد بيان كرد: علاوه بر مزاحمت‌هاي احتمالي حضور اين تعداد سگ بهداشت منطقه را مورد تهديد قرار داده بود

وي همچنين از تخريب 25 محل متروكه اي كه به محل تجمع حشرات، حيوانات و افراد ناباب تبديل شده بود خبر داد و تصريح كرد: اغلب اين مكان ها در كوي پليس مشهد واقع شده بود.

کد مطلب 2207223

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