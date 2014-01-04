احزاب تشنه قدرت نیستند/ زبان گفتگو را خوب تجربه نکرده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین روح الامینی دبیرکل حزب توسعه و عدالت در اولین نشست هم اندیشی وزیر کشور با احزاب و تشکل های سیاسی با اشاره به اهمیت احزاب در رشد سیاسی کشور، گفت: نباید کاری کنیم که مردم فکر کنند احزاب تشنه قدرت هستند بلکه باید کاری کنیم که احزاب تصمیم گیر برای قدرت باشند.

وی با ابراز امیدواری از اینکه این جلسه به تشریفات ختم نشود، اظهار داشت: امیدواریم حضور رسانه ها سبب تداوم این نشست ها شود. همان گونه که ما پارلمان دانش آموزی داریم امیدواریم از این جلسات به عنوان پارلمان احزاب یاد شود و تداوم داشته باشد.

روح الامینی افزود: به مسئولان توصیه می کنیم که در مسیر رو به جلو و با تاکید بر مشترکات حرکت کنند و رفاقت در عین رقابت وجود داشته باشد ولو که گلایه های زیادی وجود دارد و مسائلی در گذشته به وجود آمده است، اما باید رو به جلو حرکت و اعتمادسازی کنیم.

نماینده حزب توسعه و عدالت با بیان اینکه زبان گفتگو را خوب تجربه نکرده ایم، گفت: باید کاری کنیم که الگوی نسل آینده، الگوی بهتری باشد. هر دستگاهی باید کار خود را انجام دهد، وزارت ارشاد به کار خود مشغول باشد و دستگاههای اطلاعاتی نیز کار خود را بکنند. متاسفانه در کشور ما خلط وظایف شده است.

وی در توصیه به دولتمردان اظهار داشت: احزاب را یار و همراه خود بدانند و نصیحت ها و انتقادهای آنها را تحمل کنند. دست و پای احزاب را باز کنید چرا که آنها دشمن کشور نیستند.