آئین نکوداشت نیم قرن مجاهدت دینی و فرهنگی حجت الاسلام وحید دامغانی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین نکوداشت نیم قرن مجاهدت فرهنگی و دینی حجت الاسلام حاج شیخ علی اکبر وحید دامغانی و بزرگداشت حاج شیخ ذبیح الله صرفی امام جماعت روستای عبدیا شهرستان دامغان صبح شنبه در مسجد حسینیه این روستا برگزار شد.

در این آئین معنوی و روحانی پس از قرائت پیام حجت الاسلام قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز کشور، یکی از اساتید حوزه و دانشگاه با تقدیر از خدمات ارزنده و در خور تحسین حجت الاسلام وحید دامغانی و ذبیح الله صرفی اظهار داشت: خدمات این دو شخصیت بزرگوار در راه دین و اسلام هرگز فراموش نخواهد شد و برای همیشه تاریخ ماندگار خواهد بود.

حجت الاسلام حسین تهرانی تصریح کرد: خدمات عالمان دینی به دین و اسلام دارای منشاء خیرات و برکات فراوانی بوده که همگان از این خدمات بهره مند می شوند و ما باید قدردان زحمات و تلاش های این مجاهدان باشیم.

وی اضافه کرد: برپایی محافل دینی و مذهبی از سوی شخصیت هایی چون وحید دامغانی و حاج ذبیح الله صرفی نوعی ترویج و گسترش فرهنگ با ارزش دینی و اسلامی در جامعه بوده که آنان توانستند در این راه تا کنون گام های مفید و ارزنده بردارند و عموم جامعه نیز از آن سیراب شوند.

حجت الاسلام تهرانی خاطرنشان کرد: جامعه دینی و اسلامی دارای شخصیت های ممتازی بوده و است. افرادی چون وحید دامغان و حاج ذبیح الله صرفی در طول عمر با برکت خود کوشیدند که به جامعه خدمات شایسته ارائه کنند که برپایی نماز و تلاش در راه خدمات علمی و فرهنگی نمونه هایی از خدمات این شخصیت های ممتاز است که جامعه این خدمات را لمس کرد و به آن اعتراف دارد.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: امامان معصوم(ع) نیز یکی از اهداف آنان ترویج و گسترش فرهنگ دینی و اسلامی در دوران حیات خود بوده و امروز این پرچم به دست عالمان دینی و اسلامی که تربیت شدگان حوزه های علمیه بوده قرار دارد که با تأسی از امامام معصوم(ع) در این راه که زنده نگه داشتن فرهنگ دینی و اسلامی بوده گام بر می دارند.

حجت الاسلام تهرانی خاطرنشان کرد: مردم به عالمان دینی احترام ویژه قائل هستند و آنان را سفیران فرهنگی می دانند که در راه حفظ و حراست از دستاوردهای دینی تلاش می کنند که مقدمات دینی برای همیشه زنده بماند و خدشه ای به آن وارد نشود.

تهرانی با تقدیر از برگزار کنندگان این آئین روحانی و معنوی گفت: باید آئین های تجلیل و تقدیر از عالمان دینی که سالها در راه دین و اسلام گام برداشته اند در جامعه گسترش پیدا کند و این آئین های نکو داشت از عالمان دینی در دیگر نقاط اسلامی برگزار شود که برگزاری این آئین ها نوعی احترام و تقدیر از خدمات و زحمات آنان به دین اسلام است.

شیخ علی اکبر وحید دامغانی یکی از پژوهشگران و مؤلفان کتب دینی است که سالیان سال عمر پرخیر و برکت خود را در این راه مصروف داشته و از یاران شهید نواب صفوی و آیت الله طالقانی است و در سال 1332 هجری قمری در روستای تویه دروار از توابع بخش امیرآباد دامغان دیده به جهان گشود و بعد از تحصیل مقدماتی در زادگاه به مشهد مقدس عزیمت و سپس به نجف اشرف برای تکمیل سطوح عالیه مشرف شد و پس از درک سطوح از محضر آیات عظام به زادگاه خود بازگشت و به انجام تبلیغ علوم دینی و اسلامی پرداخت.

وی همچنین مدیر مسئول هفته نامه ندای قومس است که در استان های تهران، سمنان، مازندران و گلستان نشریه توزیع می شد که به دلیل مشکلات مالی انتشار آن متوقف شده است.

شیخ علی اکبر وحید دامغان در حال حاضر عضو انجمن توسعه مردمی و دامغانی های مقیم مرکز است. این شخصیت فرهنگی هم اکنون به علت بیماری کمتر به فعالیت مشغول است.

حاج شیخ ذبیح الله صرفی نیز از روحانیونی است که سالیان سال کار برپایی نمازهای جماعت را در روستای عبدیا برعهده دارد.

روستای عبدیا از توابع بخش مرکزی شهرستان دامغان در 15 کیلومتری جنوب دامغان واقع شده است.









