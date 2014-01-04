70 پیشنهاد برای رفع مشکل بیکاری در لرستان تدوین شد

حامد ویسکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اقدامات صورت گرفته 70 پیشنهاد برای برون رفت از مشکل بیکاری در استان لرستان تدوین شده است.

وی با بیان اینکه مطابق دستور استاندار لرستان کارگروهی برای ارائه راهکاریهای لازم در این زمینه تشکیل شد عنوان کرد: در این کارگروه همه دستگاههای اجرایی مرتبط با حوزه اشتغال استان حضور دارند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان با بیان اینکه پیشنهادات زیادی به دبیرخانه این کارگروه واصل شد افزود: در نهایت 70 پیشنهاد که قابلیت اجرایی را داشتند در این کارگروه به تصویب رسید.

ویسکرمی با بیان اینکه این پیشنهادات در بخشهای مختلف صنعت، خدمات، کشاورزی، گردشگری، فرهنگی، پولی و مالی هستند عنوان کرد: همچنین راهکاری عملیاتی برای اجرای این پیشنهادات تدوین شده است.

وی بیان داشت: این پیشنهادات و راهکارها در اختیار فرمانداران شهرستانهای مختلف استان قرار گرفته شده تا در صورت اینکه باز هم پیشنهاد دیگری خاص شهرستان خود دارند به مجموع این پیشنهادات اضافه شود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان با اشاره به تدوین سند اشتغال و برشهای شهرستانی آن در استان لرستان گفت: ما تنها استانی هستیم که اقدام به تدوین برشهای شهرستانی اشتغال استان کرده ایم.

ویسکرمی با بیان اینکه در قالب این سند سرانه ایجاد هر شغل نیز در بخشهای مختلف مشخص شده است افزود: سرانه ایجاد شغل در بخش صنعت 250 میلیون تومان، کشاورزی 70 میلیون تومان و خدمات نیز 30 میلیون تومان پیش بینی شده است.

وی یادآور شد: همچنین سرانه ایجاد هر شغل در زیربخشهای این حوزه ها نیز مشخص شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان همچنین از راه اندازی سامانه رسد و راستی آزمایی سند اشتغال لرستان خبر داد و گفت: در این راستا هر کدام از دستگاههای اجرایی هر فرصت شغلی که ایجاد می کنند باید مشخصات شغل و شاغل آن را در 70 آیتم ثبت کنند.

