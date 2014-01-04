10 سرطان شایع قزوین اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شیوا لقایی در کارگاه آموزشی برنامه ملی ثبت سرطان که در سالن معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد، با بیان اینکه برنامه ثبت سرطان در همه کشورها از اهمیت ویژهای برخوردار است، تاریخچه این برنامه را در سطح استان قزوین بیان کرد و به معرفی 10 سرطان شایع در این استان پرداخت.
وی اظهار داشت: اینکه برنامه ثبت سرطان استان قزوین از سال 1379 اجرایی شده است و در حال حاضر نیز از نظر کمیت، در حد قابل قبولی بوده، از این به بعد نیز کیفیت آن بهتر میشود.
مدیر گروه بیماریهای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین افزود: سرطانهای پوست، معده، پستان، کولورکتال، موضع اولیه نامشخص، پروستات، مثانه، تیروئید، سیستم خونساز و ریه و بُرنش، ده سرطان شایع استان در سال 91 بودند و ترتیب این آمار در مردان و زنان کمی متفاوت است.
لقایی با بیان اینکه آمار سرطانها در مردان کمی بیشتر از زنان است، ده سرطان شایع سال 91 استان قزوین در مردان را به ترتیب، پوست، معده، پروستات، کولورکتال، مثانه، موضع اولیه نامشخص، ریه و بُرنش، غدد لنفاوی، سیستم خونساز، و حنجره و سرطانهای زنان را سینه، پوست، کولورکتال، معده، موضع اولیه نامشخص، تیروئید، مری، سیستم خونساز، تخمدان و اجزای رحم معرفی کرد.
سرطان سومین علت مرگ در قزوین
کارشناس واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز بیان کرد: سرطانها سومین علت مرگ و میر در استان قزوین هستند.
صفدر کریمی با اشاره به اهمیت ثبت دقیق آمار سرطان در برنامه مذکور عنوان کرد: یکی از خصوصیات مورد انتظار سیستمهای بهداشتی ـ درمانی برای افزایش آمادگی مقابله در برابر بیماریها، برقراری نظام مراقبت و گزارشدهی مناسب است و برنامه ثبت سرطان یک معیار و خطکشی است که وضعیت سرطان در استان و کشور را نشان میدهد.
وی هدف از اجرای برنامه را جمعآوری منظم، مستمر و با کیفیت دادههای بیماران سرطانی در مناطق جمعیتی و جغرافیایی کشور برای کنترل سرطان عنوان کرد.
کارشناس واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اشاره به اینکه 40 درصد از موارد سرطان قابل پیشگیری است، درباره عوامل خطر ایجاد سرطان گفت: در کشورهای توسعه یافته، رژیم غذایی و استعمال دخانیات، هر کدام 30 درصد، عفونتها هفت درصد، عوامل شغلی پنج درصد، آلودگی محیطی سه درصد و سایر علل 35 درصد نقش دارند.
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