بسیاری از مناطق شهر اصفهان فاقد ایمنی لازم در هنگام وقوع زلزله هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی صبح شنبه در هفدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه ربیع‌الاول وقوع زلزله‌های اخیر در کشور را تلنگری برای مسئولان کلانشهرهای کشور دانست و ادامه داد: در این راستا لازم است که مسئولان کلانشهرهای کشور تمام توجه خود را نسبت به مقاوم سازی بافت شهری در شهرها و جلوگیری از تلفات جانی و مالی داشته باشند.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب بافت شهری شهر اصفهان در برخی از مناطق شهر اصفهان اظهار داشت: برای مثال در مناطقی از شهر اصفهان مانند خیابان دو طبقه‌ی امام خمینی (ره)، بزرگراه‌ها، قطار شهری و بافت‌های فرسوده توجه به مناسب سازی و مقاوم سازی برای مقابله با بلایای طبیعی به ویژه زلزله ضروری است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه پارکینگ‌های اصفهان نیز در حال حاضر در بدترین شرایط ممکن برای خدمت رسانی و هم‌چنین عدم ایمنی لازم در هنگام وقوع حوادث قرار دارند، ادامه داد: سیستم اطفای حریق، شرایط ساخت و ساز و مناسب سازی، ورودی و خروجی نامناسب و آلاینده بودن محیط پارکینگ‌های اصفهان باید مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد.

وی هم‌چنین به رشد قارچ گونه ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه‌ شهر اصفهان اشاره کرد و گفت: تاکنون گزارش‌های زیادی در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه‌‌ شهر اصفهان به اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان ارسال شده است که مسئولان شهرداری باید به این موضوع توجه داشته باشند تا در آینده در هنگام ایجاد بلایای طبیعی دچار ضایعات جبران ناپذیری نباشیم.

امینی با بیان اینکه شهرداری باید از ایجاد زمینه نارضایتی برخی از کارکنان زحمتکش خود جلوگیری کند، ادامه داد: برای مثال اعتراض کارکنان تاکسیرانی و اتوبوسرانی و دیگر کارکنان این سازمان نباید ادامه یابد.

وی در ادامه با بیان اینکه اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان باید در هنگام طرح پیشنهادات و یا مطالبی که در نطق‌های پیش از دستور خود عنوان می‌کنند پیگیری‌های لازم را نیز دنبال کنند، ادامه داد: اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان نمایندگان مردم هستند و ضروری است که این نمایندگان با جدیت بیشتری مطالبات مردم را دنبال کنند.

