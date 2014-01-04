ثبت نام دوره های معلمی قرآن در کشور فردا آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق محسنی کبیر در گفتگویی گفت: این دوره ها با هدف تربیت اساتید و معلمان متخصص قرآنی برگزار می گردد که علاقمندان جهت ثبت نام می توانند تا 10 بهمن نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.



وی در خصوص شرایط ثبت نام گفت: متقاضیان ثبت نام دوره معلمی روخوانی و روان خوانی قرآن کریم باید بین 20 تا 45 سال سن، حداقل مدرک دیپلم، تسلط به مفاهیم قرآن در حد کتاب جلد 1 تا 4 استاد وکیل، تسلط بر تجوید سطح 1 و نیز تسلط بر کتاب روخوانی و روان خوانی در سطح کتاب نور استاد موسوی بلده و نیز تسلط بر فصیح خوانی قرآن کریم باشند.همچنین متقاضیان تربیت مربی قرآن مهد های کودک و پیش دبستانی باید حداقل 20 تا 40 سال سن، حداقل مدرک دیپلم، تسلط بر روخوانی و روانخوانی قرآن کریم و شرایط جسمی سالم باشند.



وی افزود: شرایط آن دسته از متقاضیان شرکت در دوره معلمی حفظ قرآن کریم نیز داشتن حداقل 20 تا 45 سال سن، حداقل مدرک دیپلم و نیز حافظ حداقل 10 جزء از قران کریم را حفظ باشند.



محسنی کبیر گفت: کلیه داوطلبان این دوره های آموزشی باید ابتدا در آزمون ورودی هر رشته به صورت مجزی شرکت و پس قبولی جواز حضور در آن را دارند.



وی گفت: دارالقرآن خانه کارگر امسال برای اولین بار در نظر دارد تا این دوره ها را به صورت هماهنگ در سراسر کشور برگزار نماید و متقاضیان ثبت نام می توانند به نزدیکترین مرکز مجری مجاز این دوره ها که لیست آن ها متعاقبا اعلام می گردد ، مراجعه نمایند.



وی در آخر افزود :داوطلبان ثبت نام در این دوره ها از سراسر کشور می توانند جهت ثبت نام با شماره 66978001-021 تماس بگیرند و یا به سامانه اطلاع رسانی هدی به آدرس اینترنتی www.ehoda.com مراجعه نمایند.