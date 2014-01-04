  1. دين، حوزه، انديشه
۱۴ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۵۹

ثبت نام دوره های معلمی قرآن در کشور فردا آغاز می شود

ثبت نام دوره های معلمی قرآن در کشور فردا آغاز می شود

مدیر روابط عمومی دارالقرآن خانه کارگر گفت: ثبت نام دوره های معلمی قرآن کریم در 3 رشته تربیت معلم روخوانی و روان خوانی، تربیت مربی قرآن مهد های کودک و پیش دبستانی و تربیت معلم حفظ قرآن کریم از فردا توسط دارالقرآن خانه کارگر در سراسر کشور آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق محسنی کبیر در گفتگویی گفت: این دوره ها با هدف تربیت اساتید و معلمان متخصص قرآنی برگزار می گردد که علاقمندان جهت ثبت نام می توانند تا 10 بهمن نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

وی در خصوص شرایط ثبت نام  گفت: متقاضیان ثبت نام دوره معلمی روخوانی و روان خوانی قرآن کریم باید بین 20 تا 45 سال سن، حداقل مدرک دیپلم، تسلط به مفاهیم قرآن در حد کتاب جلد 1 تا 4 استاد وکیل، تسلط بر تجوید سطح 1 و نیز تسلط بر کتاب روخوانی و روان خوانی در سطح کتاب نور استاد موسوی بلده و نیز تسلط بر فصیح خوانی قرآن کریم باشند.همچنین متقاضیان تربیت مربی قرآن مهد های کودک و پیش دبستانی باید حداقل 20 تا 40 سال سن، حداقل مدرک دیپلم، تسلط بر روخوانی و روانخوانی قرآن کریم و شرایط جسمی سالم باشند.

وی افزود: شرایط آن دسته از متقاضیان شرکت در دوره معلمی حفظ قرآن کریم نیز داشتن حداقل 20 تا 45 سال سن، حداقل مدرک دیپلم و نیز حافظ حداقل  10 جزء از قران کریم را حفظ باشند.

محسنی کبیر گفت: کلیه داوطلبان این دوره های آموزشی باید ابتدا در آزمون ورودی هر رشته به صورت مجزی شرکت و پس قبولی جواز حضور در آن را دارند.

وی گفت: دارالقرآن خانه کارگر امسال برای اولین بار در نظر دارد تا این دوره ها را به صورت هماهنگ در سراسر کشور برگزار نماید و متقاضیان ثبت نام می توانند به نزدیکترین مرکز مجری مجاز این دوره ها که لیست آن ها متعاقبا اعلام می گردد ، مراجعه نمایند.

وی در آخر افزود :داوطلبان ثبت نام در این دوره ها  از سراسر کشور می توانند جهت ثبت نام با شماره 66978001-021 تماس بگیرند و یا به سامانه اطلاع رسانی هدی به آدرس اینترنتی www.ehoda.com مراجعه نمایند.

کد مطلب 2207245

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    نظرات

    • ab ۰۰:۰۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      0 0
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      سلام من یک دوره حفظ تلفنی باشما گرفتم 4بارزنگ زدید1بارامتحان تلفنی گرفتید نه مدرک دادید ونه دیگه زنگ زدید 50هزارتومان هم گرفتید غیرازجزوه واقعادرسته به بهانه قرآن کاسبی کنید
    • ب ۱۳:۵۷ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۷
      1 0
      پاسخ
      سلام با تشکر از این طرح عزیزان بهتر اول مدارک دوره های قبل رو بفرستید بعد اقدام به دوره جدید بکنید

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